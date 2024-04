Long An: Xử phạt 70 triệu đồng do kinh doanh đường cát nhập lậu

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Hòa với số tiền 70 triệu đồng do có hành vi kinh doanh đường cát nhập lậu.

Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra phát hiện 104 bao đường cát nhập lậu ngày 18/3 vừa qua tại một hộ kinh doanh. (Nguồn: Cục quản lý Thị trường Long An)

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Quyền Em, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do kinh doanh hàng nhập lậu được quy định tại điểm h, khoản 1 và điểm c, khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng."

Cụ thể, hộ Lê Thị Ngọc Quyền Em đã có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đường cát, nhãn hiệu GULA EPX PRAI, với số lượng 104 bao (loại 50 kg/bao, ngày sản xuất 21/11/2023, hạn sử dụng đến ngày 21/11/2025).

Đường cát có xuất xứ từ Malaysia và giá niêm yết tại hộ kinh doanh vào thời điểm kiểm tra là 19.000 đồng/kg. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 98,8 triệu đồng. Ngoài ra, hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Quyền Em còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 104 bao đường cát nhập lậu.

Trước đó, ngày 18/3 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ của Công an huyện Đức Hòa và Công an thị trấn Đức Hòa kiểm tra tại hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Quyền Em phát hiện số lượng đường nhập lậu trên.

Qua làm việc, bà Lê Thị Ngọc Quyền Em thừa nhận kinh doanh đường cát nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết./.

