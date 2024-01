Long An: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển hàng cấm trên sông

Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các đơn vị triển khai phương án, phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng cấm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các đơn vị triển khai phương án, phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng cấm.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 15 ngày 11/1, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an xã Bình Thành, Công an huyện Đức Huệ mật phục chống buôn lậu trên tuyến kênh Trà Cú Thượng, thuộc địa bàn xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phát hiện có một nhóm đối tượng đang tập kết thuốc lá từ xuồng máy lên bờ kênh Trà Cú Thượng.

Khi phát hiện lực lượng chống buôn lậu, các đối tượng điều khiển xuồng máy bỏ chạy để lại tang vật gồm 10.400 bao thuốc lá. Hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 15 ngày 6/1, tại kênh Mỏ Heo, ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Đội Cảnh sát đường thủy mật phục, phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), không xác định được người vi phạm.

Tang vật bị tạm giữ gồm 1.450 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 500 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 950 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, 1 máy nổ, 1 xuồng vỏ nhựa composite là phương tiện vận chuyển hàng lậu./.

