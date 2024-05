Hà Nội: Ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (tính từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý đối với 148 phương tiện, 156 đối tượng có các hành vi nẹt, độ pô, rú ga, điều khiển xe không biển kiểm soát..., bàn giao cho công an phường sở tại xác minh, xử lý theo quy định.

Đơn cử, ngày 28/4, các tổ công tác 141 phát hiện xử lý 48 phương tiện với 49 đối tượng có hành vi điều khiển xe môtô nẹt pô, lạng lách, đánh võng; phát hiện 1 vụ, bắt giữ 1 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (thu giữ 1 xe mô tô nghi xe tang vật). Trong ngày, lực lượng cũng xử lý 26 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Về tình hình tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian trên, lực lượng đã phát hiện và xử lý 3.516 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, tăng 1.893 trường hợp so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023.

Nhờ chủ động tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội nên tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong 5 ngày nghỉ đã giảm 7 vụ, giảm 5 người chết, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Toàn thành phố xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 17 người bị thương./.

