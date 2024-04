Ra quân tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng cao ý thức của thanh niên và cộng đồng về đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Lễ ra quân được tổ chức sáng nay, tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 7/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an Nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và Lễ ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024.

Theo đó, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi năm 2024 với nhiều nội dung.

Các nội dung trọng tâm như thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp về phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông" và kế hoạch phối hợp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy bằng những việc làm cụ thể; tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông và tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy…

Tại lễ phát động, Trung ương Đoàn đã tuyên dương các đơn vị điển hình trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy năm 2023. Ban tổ chức cũng tặng quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông; các gia đình nạn nhân trong đám cháy tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bên cạnh đó là hoạt động ra mắt đội camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông; đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.

Sau lễ phát động, Trung ương Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên; tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học, an toàn; tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; sơ cứu và tự sơ cứu trong hỏa hoạn và tai nạn giao thông, kỹ năng sinh tồn trong hỏa hoạn; thăm và tặng quà cho gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông./.