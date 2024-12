TTXVN giành 2 giải của Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2024

Tác phẩm Cung đường Xuân (thể loại báo hình) của Truyền hình Thông tấn đoạt giải Ba. (Nguồn: báo Tin tức)

Tối 8/12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2024, với 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 35 giải Khuyến khích.

Giải Nhất hạng mục báo hình được trao cho các tác phẩm: ""Ẩn họa" xe chở gỗ" của Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên, "Đừng để tai nạn rồi mới nói giá như" của Đài Phát thanh-Truyền hình Hưng Yên.

Giải Nhất hạng mục báo nói được trao cho tác phẩm "Để quy định về thiết bị an toàn trên xe ôtô cho trẻ em đi vào cuộc sống" của Kênh VOV giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải Nhất hạng mục báo in thuộc về tác phẩm "Phập phồng những chuyến xe đêm" của Báo Tuổi trẻ.

Giải Nhất hạng mục báo điện tử thuộc về tác phẩm "Hệ lụy sau những màn "cháy phố" của quái xế gen Z và tầm quan trọng của nền tảng giáo dục gia đình" (báo Tuổi trẻ).

Giải Nhất thể loại ảnh báo chí đã được trao cho tác phẩm "Những người thợ “gác” thông tin tín hiệu đường sắt" (báo Giao thông).

Năm nay, TTXVN có 2 tác phẩm đoạt giải, trong đó, tác phẩm "Cung đường Xuân" (thể loại báo hình) của Truyền hình Thông tấn đoạt giải Ba; tác phẩm "Hình thành văn hóa giao thông từ những điều nhỏ nhất" (thể loại báo điện tử) của Ban biên tập tin Trong nước đoạt giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết, Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2024 lần thứ 13 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; qua đó nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý các cấp; đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Mùa giải năm nay thu hút trên 700 tác phẩm của hơn 80 cơ quan báo chí, 21 trường học và cá nhân từ 42 tỉnh, thành phố tham gia dự thi ở 5 thể loại: Báo hình 104 tác phẩm; báo nói 31 tác phẩm; báo in 158 tác phẩm; báo điện tử 389 tác phẩm; báo ảnh có 20 tác phẩm.

Nhiều loạt bài có chất lượng rất cao, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp.

Có 204 tác phẩm lọt vào chung khảo. Hội đồng bình xét đã chọn ra 66 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại các hạng mục báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và báo ảnh.

Các tác phẩm đạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định, thể lệ của Giải thưởng. Nội dung đề cập tới các vấn đề nóng trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2024.

Nhiều vấn đề báo chí đặt ra đã được các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời tiếp nhận, làm cơ sở để điều chỉnh bổ sung các quy định, ban hành các chỉ đạo chấn chỉnh.

Nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương sáng điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm 2024, nhiều cơ quan báo chí vẫn giữ được số lượng và chất lượng bài viết ổn định như khi tham gia các mùa giải trước.

Các tác phẩm dự thi có đề tài đa dạng, phản ánh muôn mặt thời sự giao thông, với mục tiêu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, thay đổi diện mạo tình hình trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm bền vững tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đường bộ.

Nhiều bài báo tham dự giải không chỉ dừng lại ở thể loại “báo chí-phản ánh” mà cho thấy rõ xu hướng “báo chí-giải pháp.”

Điều này thể hiện chất lượng giải thưởng và không phải cuộc thi báo chí nào cũng có được. Các bài viết, tuyến bài viết được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt là có nhiều phát hiện, đặt ra những vấn đề gai góc trong công tác quản lý của ngành giao thông vận tải và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Những vấn đề tồn tại như xe quá tải, ùn tắc, xe dù, bến cóc tiếp tục được các báo phản ánh theo dòng thời sự và có những đề xuất xử lý cụ thể..., để rồi từ đó có bằng chứng, vật chứng giúp cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý vấn nạn.

Một điểm đặc biệt của Giải thưởng tuyên truyền về an toàn giao thông là những vấn đề về văn hóa giao thông, tầm quan trọng của nền giáo dục gia đình với giới trẻ khi điều khiển phương tiện giao thông, tâm lý người dân khi tham gia giao thông năm nào cũng được báo chí mổ xẻ, phân tích, từ đó đề xuất cách tiếp cận thông tin, kiên trì tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông sao cho hiệu quả.

Điểm nhấn nữa của cuộc thi này là số lượng các bài viết về những hình ảnh đẹp, những gương tốt, việc tốt trong lĩnh vực an toàn giao thông được đề cập rất nhiều.

Điều này giúp lan tỏa những năng lượng tích cực ra xã hội, đem lại sự cân bằng trong bối cảnh những thông tin tiêu cực lan tràn trên mạng.

Nhấn mạnh trong thời gian tới kinh tế nước ta sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nhu cầu giao thông và số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, tạo ra nhiều áp lực và những thách thức lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm, gắn bó với công tác tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

Tại buổi lễ, ông Lê Kim Thành cũng phát động Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2025./.

