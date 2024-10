Xử lý hơn 3 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 9 tháng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, làm việc với Cơ quan Thường trực của Ủy ban; kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2024.

Sớm ban hành các tiêu chuẩn, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò, đóng góp của Ủy ban đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên cả nước; chủ động tham mưu và triển khai các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật về lĩnh vực này, trong đó có những vấn đề mang tính chất liên ngành, quyết sách lớn, đột phá để kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao an toàn giao thông bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách trong bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân, đòi hỏi có sự đổi mới, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng cách thức triển khai để đạt được mục tiêu, mong muốn.

Do đó, các thành viên Thường trực của Ủy ban cần xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục, giải quyết triệt để nguyên nhân, tồn tại hạn chế; từ đó, giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.”

Bên cạnh lĩnh vực đường bộ, công tác bảo đảm an toàn, an ninh đường sắt, đường bộ, đường không cần được chú trọng, quan tâm hơn nữa.

Phó Thủ tướng giao Cơ quan Thường trực của Ủy ban rà soát lại cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, để xây dựng đề án kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp với sự tham gia của các cấp ủy Đảng, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, doanh nghiệp có liên quan...

“Phương thức làm việc của Ủy ban cần có sự đổi mới, nắm sát được tình hình triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương,” Phó Thủ tướng nói.

Cơ quan Thường trực Ủy ban chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về một số việc mà các bộ, ngành, địa phương cần làm ngay.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg sâu rộng trong trường học với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát giao thông, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân... gắn với trách nhiệm của gia đình, nhà trường.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phải cụ thể hóa, đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cũng như trách nhiệm cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với việc khẩn trương triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Luật Đường bộ năm 2024, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông, hệ thống thông tin, cảnh báo, biển báo, quản lý trang thiết bị, phương tiện, giao thông.

Bộ Công an tăng cường năng lực tuần tra, kiểm sát, giám sát trật tự, an toàn giao thông; xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với ngành Tòa án nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử vụ việc về vi phạm trật tự, an toàn giao thông để răn đe, phòng ngừa...

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp trong ứng phó với các sự cố mất an toàn, tai nạn giao thông; thành lập lực lượng ứng cứu khẩn cấp để cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Xử lý hơn 3 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban, trong 9 tháng đầu năm năm 2024, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai 7 nội dung thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; quản lý, kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu thuyền; kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại 15 sở giao thông vận tải.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 13/9/2024, các cục quản lý chuyên ngành và thanh tra các sở giao thông vận tải đã thực hiện 36.197 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 17.270 vụ với số tiền xử phạt trên 107,1 tỷ đồng; tạm giữ 33 ôtô; đình chỉ hoạt động 33 bến và 143 phương tiện thủy nội địa; giám sát 595 kỳ sát hạch lái xe ôtô và 667 kỳ sát hạch lái xe môtô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 3 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền gần 6.000 tỷ đồng; tước khoảng 600.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ khoảng 1 triệu phương tiện các loại.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 17.836 vụ, làm chết 8.114 người, bị thương 13.385 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.506 vụ, giảm 829 người chết, tăng 2.413 người bị thương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trên một số quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn có xu hướng diễn biến phức tạp...

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi về tình hình thực tế, các giải pháp đã triển khai để thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm và Kế hoạch hành động số 282/KH-UBATGTQG ngày 29/9/2024 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.../.

