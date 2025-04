Nghệ An: Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ chạy

Sau nhiều giờ truy đuổi, khoảng 21 giờ ngày 4/4, lực lượng cảnh sát giao thông Tổ 1-46, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Hưng Tây đã bắt giữ Trịnh Xuân Th. (trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc), tài xế xe ôtô mang biển kiểm soát 37A-482.XX bỏ chạy sau khi gây tai nạn nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, một số người dân ở thôn Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên bất ngờ nghe tiếng va chạm kèm tiếng nổ mạnh.

Khi mọi người chạy ra kiểm tra thì thấy một chiếc ôtô đâm liên hoàn hai người đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ôtô kéo lê chiếc xe máy hơn 100m rồi tiếp tục bỏ chạy hướng về huyện Nam Đàn trong tình trạng nổ lốp trước. Khi đến địa phận xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Vụ tai nạn khiến một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, một cô gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo các nhân chứng, trước khi gây tai nạn khiến 1 người tử vong ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Tây, tài xế này đã điều khiển ôtô va chạm với một phương tiện khác tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) rồi bỏ chạy.

Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ./.

