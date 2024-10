Thái Bình: Xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tỉnh Thái Bình triển khai việc xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (vi phạm nồng độ cồn); không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Quá trình xử lý các hành vi vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đó, tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; vận động nhân dân tích cực phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; trường hợp đơn vị có nhiều cán bộ vi phạm, xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời hoặc bao che vi phạm sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông với tinh thần “thượng tôn pháp luật,” “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Công an tỉnh tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình thức phạt nguội nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với các vụ tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ có liên quan đến cán bộ, Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố kiên quyết xử lý theo đúng quy trình xử lý, kỷ luật cán bộ và quy định riêng của cơ quan, đơn vị khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; nhất là vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, can thiệp việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.

Nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Chín tháng của năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Bình đã xử lý hơn 21.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6.986 phương tiện giao thông các loại, phạt tiền trên 74,6 tỷ đồng, tước 9.204 giấy phép lái xe; trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 5.270 trường hợp, phạt hành chính trên 24,8 tỷ đồng…/.

