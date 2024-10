Bộ Công an thông tin về đề xuất mức xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn

Tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại họp báo Bộ Công an chiều 4/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin về đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu; xử lý cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang có hành vi điều khiển xe vi phạm lỗi nồng độ cồn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, trong dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe trước đó, Ban Soạn thảo đề xuất giảm mức phạt tiền còn từ 800.000 đồng-1 triệu đồng (thay vì 6-8 triệu đồng với ôtô) và 400.000-600.000 đồng (thay vì 2-3 triệu đồng với xe máy) với mức vi phạm cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.

Về nguyên nhân, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông lý giải: "Ngay sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và các nhà khoa học, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công an vẫn giữ nguyên mức xử phạt về nồng độ cồn như trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP."

Cũng trong buổi họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng thông tin về việc triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang có hành vi điều khiển xe vi phạm lỗi nồng độ cồn.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc khi tuần tra, kiểm soát phát hiện vẫn còn một số người tham gia giao thông là cán bộ, công chức và viên chức vi phạm lỗi về nồng độ cồn.

Trong quý 1/2024 đã xử lý và xác minh gửi thông báo trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức viên chức vi phạm lỗi này.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, đơn vị liên quan kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu đơn vị để cán bộ vi phạm lỗi về nồng độ cồn khi tham gia giao thông./.

