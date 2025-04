Lắp đầy đủ biển báo, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào khai thác

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh và Mỹ Thuận chuẩn bị tổ chức tiếp nhận các tuyến cao tốc để đưa vào quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các ban quản lý dự án thực hiện hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại theo quy định, trong đó cần có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Các ban quản lý dự án triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến báo hiệu đường bộ, an toàn giao thông đường bộ gồm: lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông; lập phương án tổ chức giao thông trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt; thực hiện thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ trước khi đưa vào khai thác; lập, phê duyệt quy trình bảo trì, quy trình vận hành khai thác công trình; chuẩn bị các danh mục, hồ sơ tài liệu phục vụ công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình theo quy định.

Ban quản lý dự án phối hợp với các khu quản lý đường bộ rà soát, kiểm đếm tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ của dự án, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý sử dụng khi đủ điều kiện trừ các tài sản kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường gom sẽ bàn giao để địa phương quản lý và các cầu vượt trực thông nằm trên các tuyến quốc lộ sẽ phân cấp hoặc nằm trên các đường địa phương.

Cơ quan này cũng được giao tổ chức quản lý, bảo trì các đoạn tuyến kể từ khi đưa công trình vào khai thác, khai thác tạm cho đến khi hoàn thiện các thủ tục giao tài sản và các khu quản lý đường bộ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến.

Cục Đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị có liên quan khắc phục các tồn tại, bất cập của kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến (nếu có) trước khi bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Đối với các đoạn tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh và Vân Phong - Nha Trang dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Ban Quản lý dự án 6, 7 và Thăng Long hoàn thiện các nội dung trên trước ngày 20/4. Đối với các đoạn tuyến còn lại, các Ban Quản lý dự án hoàn thiện các nội dung trên trước khi bàn giao cho Cục 15 ngày./.

