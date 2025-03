Gần 2.600 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc trong quý 1 năm 2025

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, quý 1 năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/3/2025), toàn quốc xảy ra 4.755 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.598 người, bị thương 3.198 người.

So với ba tháng đầu năm 2024, giảm 1.831 vụ (27,8%), giảm 226 người chết (8%), giảm 1.985 người bị thương (38,3%). Trong đó, đường bộ xảy ra 4.710 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.565 người, bị thương 3.192 người, giảm 1.823 vụ (27,9%), giảm 225 người chết (8,06%); giảm 1.983 người bị thương (38,32%) so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 23h22, ngày 21/2, tại Km 235+100, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) giữa xe ôtô chở khách biển kiểm soát 26F-009.08 do Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng Sơn La đi Hà Nội với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 36C-095.93 kéo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 36R-004.73 do Đỗ Xuân Thanh (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đi ngược chiều. Vụ tai nạn này đã làm sáu người chết, chín người bị thương.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 30/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), tại Km153+500 Quốc lộ 21, thuộc địa bàn phường Nam Vân, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), một xe ôtô bảy chỗ đã bị mất lái lao xuống con sông ven đường làm bảy người tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Tuyến đường sắt xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chế 21 người, bị thương năm người bị thương; giảm bảy vụ (18,92%), giảm sáu người chết (22,22%), giảm một người bị thương (16,67%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường thủy xảy ra 15 vụ, làm chết 12 người, bị thương một người; so với cùng kỳ năm trước tăng một vụ (7,14%), tăng năm người chết (71,43%), giảm một người bị thương (50%).

Hàng hải không xảy ra tai nạn, giảm hai vụ (100%), số người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê trong ba tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/3/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 63 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 14 sự cố mức D.

Trong số này có 10 sự cố bắt nguồn từ nguyên nhân hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, bốn sự cố do con người (hai do tổ lái, một do nhân viên kỹ thuật, một do tổ lái và nhân viên kỹ thuật).

Riêng trong tháng 3/2025 (tính từ ngày 15/02/2025 đến ngày 14/3/2025), Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đã xảy ra 1.312 vụ tai nạn giao thông, làm chết 730 người và làm bị thương 886 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2024 giảm 395 vụ (23,14%), giảm 37 người chết (4,82%), giảm 369 người bị thương (29,4%).

Phân tích cho thấy tai nạn giao thông đường bộ chiếm tới 99,2% tổng số vụ tai nạn trong tháng, với 1.302 vụ xảy ra, làm chết 722 người, bị thương 886 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 390 vụ (23,05%), giảm 37 người chết (4,87%) giảm 367 người bị thương (29,29%).

Tiếp đến là đường sắt với sáu vụ tai nạn, làm chết năm người và không có người bị thương; giảm bốn vụ (40%), số người chết không thay đổi, giảm hai người bị thương (100%) so với tháng 3/2024.

Tuyến đường thủy xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông, làm chết ba người, không có người bị thương; giảm một vụ (20%), số người chết và bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong tháng 3/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 28 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra sáu sự cố mức D do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, tăng hai sự cố so với cùng kỳ năm 2024./.

