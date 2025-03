Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong

Tại tỉnh Quảng Bình, tình hình trật tự an toàn giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 5 đến 21/3, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 6 người tử vong và hơn 10 người bị thương, nhiều xe ôtô bị hư hỏng nặng.

Riêng trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng, chủ yếu là tai nạn liên hoàn giữa các xe tải, xe khách; quốc lộ 1A bị ách tắc kéo dài, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử, sáng 5/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, người đi bộ và hai xe ôtô khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, trên quốc lộ 12C, đoạn qua địa phận thôn Ba Tâm (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai ôtô tải khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 xe hư hỏng nặng.

Gần đây nhất, lúc 12 giờ 20 phút ngày 21/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách, ôtô đầu kéo và xe tải làm 8 người trên xe khách bị thương, các xe đều bị hư hỏng nặng, quốc lộ 1A ách tắc kéo dài.

Qua xác định ban đầu cho thấy, có nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Trong đó, nguyên nhân chính vẫn là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, các phương tiện đi với tốc độ cao trong điều kiện thời tiết sương mù, đường trơn trượt...

Ngoài ra, không loại trừ nguyên nhân một số người tham gia giao thông có tâm lý trong thời điểm chuyển giao các nhiệm vụ, lực lượng chức năng bận rộn sẽ hạn chế công tác tuần tra, kiểm soát nên không tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) thừa nhận, thời gian gần đây, các vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Lực lượng đang tập trung đánh giá các nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn giao thông, đồng thời triển khai các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn thời gian tới.

Theo Thượng tá Đinh Cao Quang, từ ngày 1/3, khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) đã thành lập 6 tổ công tác; trong đó có 2 tổ công tác liên ngành đặc biệt, thực hiện nhiều nhiệm vụ trong các khung giờ khác nhau trong ngày nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh cơ sở.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lấn làn, đi ngược chiều... Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 3.849 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; xử phạt 3.187 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 7,3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 697 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 157 trường hợp./.

