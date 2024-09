Cục Cảnh sát giao thông triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong thời gian 1 tháng, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024.

Những học sinh nhỏ tuổi đèo nhau trên xe điện tham gia giao thông trên đường tỉnh 12B, tỉnh Hòa Bình, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. (Ảnh: Hải Đat/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong thời gian 1 tháng, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; các chủ phương tiện và phụ huynh chở học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh.

Việc xử lý tập trung vào các hành vi vi phạm như: điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều; bấm còi, rú ga; điều khiển xe chạy một bánh trên xe hai bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Trên lĩnh vực đường bộ, Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường huyện, tỉnh, các tuyến quốc lộ; địa bàn gần khu trường học, khu vực có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó là các hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển; học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh…

Trên lĩnh vực đường sắt, Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát tại các điểm đường sắt giao nhau với đường bộ, khu vực trường học gần với đường sắt, các điểm vui chơi, giải trí gần với đường sắt.

Tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt, không chấp hành tín hiệu đèn ở đường ngang có lắp đặt đèn cảnh báo…

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát khu vực bến cảng, bến thủy, tuyến đường thủy thường xuyên chở học sinh đi học…

Các hành vi vi phạm tập trung xử lý là đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người, không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn (áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm cho học sinh), đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động đưa đón học sinh, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; không mặc áo phao khi tham gia giao thông trên đường thủy; thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn./.

