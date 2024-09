Công an Hà Nội xử lý hàng loạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

(Ảnh minh họa. Minh Sơn/Vietnam+)

Một trong những vi phạm thường thấy ở lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến hàng học sinh, đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành lập chốt, kiểm tra và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại ngã tư Hùng Vương-Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

Chỉ trong khoảng 1 giờ lập chốt trưa 26/9, cảnh sát giao thông đã phát hiện và kiểm tra gần 10 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Em N.N.H, đang là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông trên địa bàn, chia sẻ do em thấy bạn không có xe đi về nên em chở bạn mà quên mất không có đủ mũ bảo hiểm. “Em cảm thấy rất hối hận, vì sự sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến trường, lớp và chính bản thân em. Em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa."

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, cho biết từ đầu năm học mới đến nay, đơn vị đã cử cán bộ đến tận các trường, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các cháu chấp hành tốt hơn trong quá trình tham gia giao thông.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 2 cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà trường, hy vọng học sinh sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành, không chỉ với bản thân mà còn nhắc nhở chính người thân trong gia đình mình, để văn hóa giao thông ngày một nâng lên, đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người khi tham gia giao thông.

Ngoài các học sinh vi phạm, cảnh sát giao thông cũng phát hiện và xử lý một số trường hợp là phụ huynh đưa đón con đi học nhưng không đội mũ bảo hiểm, đáng chú ý, có trường hợp còn chở quá số người quy định.

Anh H.A.T (quận Ba Đình) cho biết anh có mang theo mũ để đi đón con, tuy nhiên chiếc mũ chất lượng không tốt, quai mũ đã tụt mất, không đội được.

Đối với trường hợp này, cảnh sát giao thông đã tuyên truyền hướng dẫn anh T việc lựa chọn mũ bảo hiểm an toàn, tuyệt đối không sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng, vì khi xảy ra sự cố, chính những chiếc mũ không đảm bảo chất lượng lại là nguyên nhân dẫn đến thương tích cho người dùng.

Mang theo mũ bảo hiểm mà không đội. (Ảnh: Vietnam+)

Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, cho biết các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, chính phụ huynh phải là tấm gương sáng cho các con noi theo, vì sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và cả những người tham gia giao thông.

Từ ngày 5/9 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an cơ sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức 18 buổi học ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho gần 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên. Đồng thời, qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 785 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 427 phương tiện các loại./.

Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn giảm tới 42% nguy cơ tử vong tai nạn giao thông Theo khảo sát, khi xảy ra va chạm, người đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn có thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương sọ não.