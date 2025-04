Xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 32 người chết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 5/4, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người, bị thương 22 người. Trong số đó, đường bộ xảy ra 52 vụ, làm chết 32 người, bị thương 22 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.666 trường hợp vi phạm; tạm giữ 37 xe ôtô, 2.324 xe môtô, 90 phương tiện khác; tước 426 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.085 trường hợp.

Trong số đó vi phạm về nồng độ cồn có 1.669 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.084 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 114 trường hợp; quá khổ giới hạn 38 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 204 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 72 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 50 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Qua hệ thống giám sát, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 13 phương tiện vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện, lập biên bản đối với 2 trường hợp, gửi thông báo vi phạm cho 11 trường hợp.

Bên cạnh đó, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cảnh sát giao thông đã phát hiện 115 trường hợp vi phạm; dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính với 63 trường hợp; gửi thông báo đến chủ phương tiện 52 trường hợp. Số phương tiện vi phạm phát hiện qua tuần tra kiểm soát lưu động, ghi hình là 30 trường hợp, lập biên bản vi phạm 24 trường hợp, gửi thông báo tới 6 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, Thủy đoàn I, Thủy đoàn II thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 204 trường hợp vi phạm.

Trên tuyến đường sắt, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm. Công an tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, công tác vận hành của các đoàn tàu để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông./.

Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí trong quý 1 vừa qua So với cùng kỳ năm 2024, trong quý 1/2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.831 vụ (27,8%), người chết giảm 226 người (8%) và số người bị thương giảm 1.985 người (38,3%).