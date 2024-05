Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn giảm tới 42% nguy cơ tử vong tai nạn giao thông

Người đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn có thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương sọ não. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) vừa phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc cho các em học sinh tại trường Trung học phổ thông Kim Anh (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào sáng 4/5.

Theo đó, mũ bảo hiểm đạt chuẩn này do Protec (một doanh nghiệp phi lợi nhuận và đồng thời là đối tác lâu năm của Quỹ AIP sản xuất) có khả năng hấp thụ lực tác động khi va chạm cao hơn loại mũ thông thường, qua đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm. Theo khảo sát, khi xảy ra va chạm, người đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn có thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương sọ não.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hy vọng và tin tưởng rằng cùng với các giải pháp đồng bộ của Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến, sẽ giảm thiểu tử vong và thương tích do va chạm giao thông gây ra, đặc biệt là kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em.

Ông Thành cũng đề nghị các bậc phụ huynh nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ trong việc làm hình mẫu cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; dành thời gian để dạy dỗ rèn luyện cho con em đủ kiến thức và kỹ năng trước khi giao xe cho học sinh; không giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

“Chúng ta hãy cùng thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện những hành động rất cụ thể như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy; đã uống rượu bia-không lái xe,...” ông Thành kêu gọi.

Tình trạng sản xuất, kinh doanh và đội mũ bảo hiểm giả còn phổ biến Xe máy liên quan tới 70% số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam nên việc thực thi chính sách bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ làm giảm thiểu rủi ro chấn thương.

Là đơn vị tài trợ thực hiện Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em”, theo bà Lê Chi Thùy Dung, Giám đốc Johnson & Johnson Việt Nam, trong suốt 10 năm (từ 2012-2022), Dự án đã trao tặng hơn 79.000 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên tại 104 trường học ở 9 tỉnh thành trên khắp cả nước. Ngoài ra, dự án còn cung cấp các bộ công cụ, học liệu để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia giao thông an toàn.

“Theo ước tính, Dự án đã giúp bảo vệ 882 học sinh và giáo viên khỏi nguy cơ bị chấn thương sọ não khi xảy ra va chạm khi tham gia giao thông. Trong năm học 2023-2024, mục tiêu của dự án tập trung vào các khu vực nguy hiểm tại ngoại thành Hà Nội, để đảm bảo rằng các em học sinh Việt Nam an toàn khi đến trường,” bà Thùy Dung nhấn mạnh.

Đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn tới thầy cô và học sinh Trung học phổ thông Kim Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Trường Trung học phổ thông Kim Anh cho biết trường nằm trên trục đường có mật độ giao thông cao tại ngoại thành Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, khu vực xung quanh trường học được đánh giá là có nguy cơ cao về tai nạn giao thông khi nằm sát sân bay và khu công nghiệp, nơi có nhiều xe tải, xe container di chuyển với tốc độ cao.

“Trong khi đó, phương tiện đi học chủ yếu của học sinh tại khu vực này là xe máy và xe đạp điện. Do đó, việc hỗ trợ các em học sinh bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết,” đại diện Trường Trung học phổ thông Kim Anh khẳng định./.

Quỹ AIP là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên ngăn ngừa thương tích và tử vong do tai nạn giao thông đường bộ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong hơn 20 năm qua, Quỹ AIP đã và đang thực hiện các chương trình an toàn đường bộ hiệu quả tại nhiều nơi ở khắp châu Á và châu Phi và không ngừng lan tỏa tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm an toàn tại Việt Nam.