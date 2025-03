Đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí

Để tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an Nhân dân, chiều 21/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an, tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện các cơ quan, thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác truyền thông trong việc giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân tận tụy, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành; tích cực cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lực lượng Công an Nhân dân ngày càng phát triển và hùng mạnh hơn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí đã thảo luận, chia sẻ công tác thông tin, tuyên truyền về các công tác, nhiệm vụ của lực lượng Công an; đánh giá về công tác phối hợp thông tin, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và đúng định hướng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thời gian qua, báo chí đã có thể lan tỏa sâu rộng truyền thống anh hùng, các chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân; tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt; đồng thời cảnh báo, nhận diện rõ ràng các âm mưu, thủ đoạn chống phá, đặc biệt là những chiêu trò mới núp bóng công tác bảo đảm an ninh trật tự để xuyên tạc, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã tích cực đồng hành trong việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và vạch trần nhiều hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến lĩnh vực này.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho biết các cơ quan báo chí, trong đó có các đơn vị của TTXVN thời gian qua rất quan tâm và triển khai các tuyến thông tin về những hoạt động, công tác đảm bảo an ninh trật tự, các chiến công của lực lượng Công an Nhân dân; tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tuyên truyền việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cũng như tiếp nhận các nhiệm vụ mới của lực lượng Công an...

Thời gian tới có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành Công an. Do đó, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự mong muốn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục phối hợp tốt, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức thông tin đa dạng. Ngoài những hình thức truyền thống như tin, bài, ảnh, truyền hình... các cơ quan thông tấn, báo chí còn tập trung, chú trọng triển khai các nội dung số, nâng cao sức lan tỏa thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền những chính sách, nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời thông tin về các vấn đề an ninh trật tự, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan báo chí tiếp tục lan tỏa sâu rộng về các chương trình, hoạt động, sự kiện lớn của Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng Công an Nhân dân tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.

