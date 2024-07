Bộ Công an tăng cường phối hợp công tác thông tin, báo chí

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các đơn vị chức năng trong Công an nhân dân tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí thâm nhập, tìm hiểu thực tế cuộc sống, công tác ngành Công an.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm phối hợp tuyên truyền, giai đoạn 2018-2023; ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2029.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, nhìn lại các hoạt động phối hợp giữa hai bên trong giai đoạn 2018-2023 có thể thấy rõ hiệu quả từ cấp Bộ đến các đơn vị, Công an các địa phương, xuống tận cấp huyện, xã.

Ở góc độ báo chí, các thông tin về an ninh quốc gia, an ninh trật tự, an ninh cơ sở là những thông tin diễn ra hằng ngày, nhạy cảm. Nếu những thông tin này đến với các cơ quan báo chí chính thống kịp thời, chính xác sẽ có những định hướng thông tin chuẩn chỉnh hơn.

Thời gian tới, Báo Nhân Dân không chỉ đưa thông tin về các mặt công tác của Bộ Công an một cách chính xác và nhanh nhất mà còn tiếp tục nỗ lực tăng tính sáng tạo để thông tin đến với độc giả hay và hấp dẫn hơn.

Để làm được điều này, Báo Nhân Dân sẽ sử dụng toàn bộ hệ sinh thái của Báo: Từ ấn phẩm báo Nhân Dân hằng ngày đến Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, Điện tử, Truyền hình Nhân Dân và các nền tảng mạng xã hội của báo để tuyên truyền.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hai bên giai đoạn 2018-2023; chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ quý báu của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên… của Báo Nhân Dân trong việc tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn, tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Báo Nhân Dân trong thời gian tới.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa 2 bên, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các đơn vị chức năng trong Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Báo Nhân Dân trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2029 giữa 2 đơn vị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể đã được ký kết, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí nói chung, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân nói riêng thâm nhập, tìm hiểu thực tế cuộc sống, công tác, chiến đấu của lực lượng; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện chủ trương chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các hoạt động của lực lượng trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự.

Bộ trưởng yêu cầu, đơn vị thường trực chú ý phát hiện những vấn đề mới nảy sinh cần giải quyết và đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp; đề xuất điều chỉnh nội dung hợp tác bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng chiến lược phát triển của đất nước nhằm mang lại hiệu quả cao nhất…

Tại hội nghị, Bộ Công an và Báo Nhân Dân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2029 nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an và công tác tuyên truyền trên báo Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm và trên sóng truyền hình của Báo Nhân Dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các cấp Công an trong việc thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền. Hai cơ quan thống nhất thực hiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra với các nội dung về: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược; xử lý kịp thời các vụ, việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự; giáo dục lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Về các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày truyền thống của Báo Nhân Dân và ngành Công an; tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm của lực lượng Công an, nhất là kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).../.

