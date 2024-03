An Giang: Xét xử 'đại gia cát' Ngô Phú Cường về hành vi trốn thuế và rửa tiền

Bị cáo Ngô Phú Cường tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 20/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) về hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Phú Cường, Một thành viên Cường Cát, Một thành viên Sông Thoại, Một thành viên Ngô Phú Cường) và một chi nhánh (Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngô Phú Cường (trụ sở đóng trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp) để mua bán cát.

Từ năm 2014-2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương như: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và tài khoản của Ngô Thanh Lam (con Cường) với tổng doanh thu từ bán cát trên 84,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 8,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam-chi nhánh An Giang đang tìm người mua 2.999,6m2 đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ). Sau đó, Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An - thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá trên 30,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Ngô Phú Cường đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6m2 là hành vi rửa tiền.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được tiền bán cát, Cường đã chuyển vào ngân hàng 8 tỷ đồng nhằm rửa số tiền trốn thuế để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất.

Đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Công an tỉnh An Giang đã có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thuế chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Trong buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố cáo trạng và Hội đồng Xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo.

Tại phiên xét hỏi, bị cáo Cường bật khóc và khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng 2.999,6 m2 đất, bị cáo khai, do tài khoản của bị cáo cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì vậy, Cường đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét lại tội danh rửa tiền cho bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Cường có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nộp tiền khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội…

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày./.

