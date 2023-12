Liên tiếp bắt quả tang phương tiện khai thác cát trên sông Hồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), khoảng 4 giờ 5 phút, ngày 28/12, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát Giao thông Đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội; Công an huyện Gia Lâm; Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến Sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), phát hiện một phương tiện thủy không gắn số đăng ký, trên đó có gắn công cụ khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng.

Sau khi khai thác cát, phương tiện không gắn số đã bơm, chuyển cát sang phương tiện chở hàng có số đăng ký TH-1444, đỗ cạnh bên.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác yêu cầu những người có mặt trên phương tiện thủy không gắn số dừng hoạt động khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện thủy không gắn số có 3 người là Nguyễn Văn C. (sinh năm 1989; ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên), Nguyễn Duy H. (sinh năm 1989; ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) và Bùi Văn Tr. (sinh năm 1974; ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Quá trình kiểm tra, những người này không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác.

Phương tiện chở hàng (số đăng ký TH-1444) có 2 người là Trịnh Quang Th. (sinh năm 1984) và Trần Thị L. (sinh năm 1987) cùng ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng xác định trong khoang chứa hàng của phương tiện TH-1444 có khoảng trên 300m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang một phương tiện khai thác cát khác trên sông Hồng.

Khoảng 1 giờ 38 phút ngày 24/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mê Linh mật phục trên tuyến sông Hồng địa phận xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện phương tiện thủy gắn số kiểm soát VR16040106 (trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát) đang khai thác cát từ lòng Sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Những người có mặt trên phương tiện thủy không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Số lượng cát trong khoang chứa hàng trên phương tiện tại thời điểm kiểm tra khoảng 50m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và đưa phương tiện về tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

