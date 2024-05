An Giang: Liên tục phát hiện nhiều xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Vĩnh Mỹ (thành phố Châu Đốc) và phường An Phú ( thị xã Tịnh Biên).

Lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê hàng hóa vi phạm. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 16/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang và lực lượng liên ngành phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Vĩnh Mỹ (thành phố Châu Đốc) và phường An Phú ( thị xã Tịnh Biên).

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 14/5, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang), Đội quản lý thị trường số 1, số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) và lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Khi tổ công tác đến khu vực bến xe Châu Đốc (thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) phát hiện 3 xe ôtô tải mang biển kiểm soát lần lượt 62H-038.64, 62H-026.57 và 62H-046.84 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lược chức năng phát hiện trên 3 xe ôtô tải có nhiều hàng hóa, xuất xứ nước ngoài gồm hơn 4.100 sản phẩm là bình giữ nhiệt, máy xay rau củ quả các loại, loa, quạt điện các loại, bình đun siêu tốc; 865 đôi dép các loại, 680 bộ nồi inox, 235 cái bật lửa…

Ước tính tổng trị giá hàng hóa ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế điều khiển phương tiện trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các loại hàng hóa nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 10/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại tại thị xã Tịnh Biên.

Khi tổ công tác đến khu vực khóm Phú Hiệp (phường An Phú) phát hiện xe tải biển kiểm soát 50H-209.76 do Nguyễn Văn Duyên (sinh năm 1974, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô tải có 31.521 bộ quần áo; 849 sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng; 6.600kg càphê hạt; 98 đôi dép nhựa nhãn hiệu Adidas...

Ước tính trị giá hàng hóa khoảng hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Duyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ninh: Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm nhập lậu Chỉ trong hai ngày qua, lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc khi kiểm tra các xe tải mang biển kiểm soát 14C-372.39 và 14C-384.47.