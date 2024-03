Đắk Lắk: Bắt giữ kẻ làm giả giấy tờ để mở tài khoản, tham gia cá độ bóng đá

Ảnh minh họa.

Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến.

Đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

Phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ tài liệu, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Tất Thành (sinh năm 1987, thường trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) về tội "đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Qua đấu tranh, Nguyễn Tất Thành khai nhận năm 2013, đối tượng đã mua lại một chứng minh nhân dân bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000 đồng.

Sau đó, đối tượng dùng ảnh của bản thân dán vào chứng minh nhân dân trên rồi đem đến quầy giao dịch của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn hai tỉnh Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 3 tài khoản.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, đối tượng Nguyễn Tất Thành đã sử dụng điện thoại di động cá nhân tạo lập nhiều tài khoản tại các website trên mạng Internet và tham gia cá độ bóng đá.

Trong quá trình tham gia cá cược từ năm 2018 đến tháng 11/2023, đối tượng đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng nói trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển-nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua.

Đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, mỗi lần nạp từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Trung bình mỗi trận đấu bóng, đối tượng T. tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị phát hiện, riêng một tài khoản cá nhân của đối tượng Nguyễn Tất Thành mở tại một chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển-nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong giữ gìn, quản lý và sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần có cơ chế thẩm tra, xác minh chặt chẽ đối với việc tiếp nhận các yêu cầu mở tài khoản ngân hàng của khách hàng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an đối với các giao dịch nghi vấn vi phạm pháp luật./.

