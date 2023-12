An Giang quyết liệt trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết

Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát lệnh từ 7h ngày 14/12, các lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Sáng 14/12, Công an tỉnh An Giang tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự những sự kiện chính trị trọng đại, dịp lễ hội văn hóa truyền thống, đảm bảo bình yên, hạnh phúc, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, lành mạnh.

Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 29/2/2024.

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó, có nhiều chiến công nổi bật, góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển và đối ngoại của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn từng lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đề nghị Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, triển khai đồng bộ kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tấn công đúng trọng tâm, trọng điểm và xử lý kiên quyết, nghiêm minh các loại tội phạm; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả biện pháp phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Lực lượng Công an chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để nhân dân có mùa Xuân vui tươi, trọn vẹn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện cao điểm tấn công tội phạm bằng những hành động, phong trào thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh từ 7h ngày 14/12, thủ trưởng đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị trọng đại, dịp lễ hội văn hóa truyền thống, đảm bảo bình yên, hạnh phúc, phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; kìm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho rằng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức để huy động lực lượng, phương tiện, tạo khí thế mạnh mẽ, sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia tấn công trấn áp tội phạm.

Sau lễ ra quân, Công an tỉnh tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính ở thành phố Long Xuyên./.