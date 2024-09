Hà Nội: Trấn áp, bắt giữ tội phạm truy nã, tội phạm ma túy trong mưa bão

Công an Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã trốn về địa phận huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, lúc mưa bão, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng truy nã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 12/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết những ngày mưa bão vừa qua, bên cạnh ứng trực giúp đỡ nhân dân di dời nhà cửa, hướng dẫn giao thông, một bộ phận không nhỏ lực lượng Công an âm thầm làm nhiệm vụ trấn áp, bắt giữ các loại tội phạm.

Cụ thể, Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Lương Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Trần Văn Hưởng (sinh năm 1997, trú tại Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/7/2022, nhóm của Tùng và Hưởng có xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác dẫn tới việc gây thương tích.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều lần triệu tập Tùng và Hưởng đều không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đối với Tùng và Hưởng. Trong những ngày mưa bão, hai đối tượng về địa phận huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Qua quá trình trinh sát, Công an huyện Gia Lâm bắt giữ thành công 2 đối tượng. Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết tạm giữ hình sự đối với Lường Công Thanh (sinh năm 1994, trú tại Phú Bình, Thái Nguyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 5/9, Tổ công tác Công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) phối hợp Công an xã Yên Thường (Gia Lâm) tuần tra kiểm soát, làm nhiệm vụ tại khu vực Trùng Quán - Yên Thường phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, đối tượng tự nguyện nộp cho tổ công tác 2 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận đó là ma túy đang đi giao cho khách để bán kiếm lời.

Tổ Công tác đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là heroin có tổng khối lượng 0,17g.

Liên quan đến tội phạm ma túy, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cũng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Kiên (sinh năm 1989, trú tại Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 5/9, tại khu vực phố Lê Hồng Phong, Công an phường Ngọc Hà (Ba Đình) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Ba Đình phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Kiên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 1 gói nylon và 1 viên nén màu hồng chứa ma túy. Qua giám định là Methamphetamine có tổng trọng lượng 0,507g.

Công an các địa phương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc, đối tượng theo quy định./.

