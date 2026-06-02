Hưng Yên: Khởi tố 5 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên mạng

Chiều 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Nhóm bị can trong độ tuổi từ 18-22 tuổi, do H.V.T (trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các đối tượng này thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại sòng bài gần Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và thiết lập đường dây.

Thông qua ứng dụng Telegram, T. liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma," mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức đánh bạc.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng lợi dụng một bộ phận thanh niên từ 18-20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định và thích ăn chơi để dụ dỗ, lôi kéo. Nhóm này yêu cầu các nạn nhân sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, các đối tượng tự đặt làm hồ sơ thành lập các "công ty ma" và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, nhóm của T. thu giữ toàn bộ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) quản lý để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

