Tạm giữ hình sự mẹ kế liên quan đến vụ con riêng của chồng tử vong

Do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thúy Nga (là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người cháu Quân, khiến nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong.

Thanh Vân
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ một cháu bé tử vong tại phường Cao Xanh.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu V.V.Q. (sinh năm 2015) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sỹ xác định cháu Q. đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, trên tử thi có một số vết bầm tím.

Qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định: Khoảng 19 giờ ngày 29/5, tại chỗ ở hiện nay của gia đình ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh), do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thúy Nga (là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người cháu Quân, khiến nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ vụ việc, cháu V.V.Q có hộ khẩu thường trú tại tổ 8B, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh); bố đẻ là ông Vũ Văn Đức (lao động tự do).

Sau khi bố mẹ ly hôn, từ tháng 9/2015, cháu Q. chuyển về ở cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga (hộ khẩu thường trú tại tổ 8B, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy; chỗ ở hiện nay tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh) tại nhà thuê thuộc tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
