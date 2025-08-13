Lào Cai: Khống chế đối tượng chém, gây thương tích nghiêm trọng cho em ruột

Khoảng 11 giờ ngày 13/8, tại thôn Làng Bạc (xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao chém người, gây thương tích nghiêm trọng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường khống chế thành công đối tượng.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Thành (sinh năm 2003, trú thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) bị anh trai là Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1992, cùng nơi cư trú) dùng dao chém nhiều nhát.

Anh Thành đã bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh cứu giúp. Ngay sau đó, anh Thành đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bảo Thắng với nhiều thương tích nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ và tay.

Sau khi gây án, đối tượng Phạm Văn Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù đã được Công an vận động, thuyết phục.

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng Phạm Văn Nghĩa, tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Khu vực VI điều tra, làm rõ./.

An Giang: Bắt tạm giam nhóm thanh, thiếu niên chém người trọng thương Tối 26/7, ông Phạm Văn Nhàn (sinh năm 1963, trú ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An) bị hàng chục thanh, thiếu niên lạ dùng dao chém trọng thương và dùng vỏ chai thủy tinh ném vào nhà.