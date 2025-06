Cà Mau: Bắt giữ đối tượng đánh mẹ ruột, đâm trọng thương một bảo vệ an ninh cơ sở

Chiều 20/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Công an thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khống chế, bắt giữ Bùi Minh Lợi (sinh năm 1995, cư ngụ khóm 5, thị trấn Năm Căn). Đối tượng này đã đâm trọng thương một bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30, ngày 20/6, Công an thị trấn Năm Căn nhận được tin báo của bà Lê Thị Hồng (ngụ khóm 5, thị trấn Năm Căn) trình báo về việc bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích.

Công an thị trấn Năm Căn phân công tổ công tác có 6 người gồm cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường để xử lý sự việc.

Bà Hồng cho biết bị Bùi Minh Lợi dùng tay đánh và đạp vào bắp chân làm bà bị trật chân không di chuyển được.

Khi tổ công tác mời đối tượng về trụ sở Công an thị trấn Năm Căn làm việc thì Bùi Minh Lợi bất ngờ lấy dao tấn công tổ công tác, làm anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự Khóm Tắc Năm Căn, thị trấn Năm Căn bị thương vùng ngực trái. Sau đó, Bùi Minh Lợi cố thủ trong nhà.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Công an thị trấn Năm Căn, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc (phụ trách) Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng trực thuộc trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng và đưa về trụ sở trụ sở Công an thị trấn Năm Căn để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.Hiện, anh Trần A Đal đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Cà Mau đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và đề xuất thực hiện các chế độ chính sách theo quy định đối với nạn nhân; đề nghị báo cáo để lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm nhất./.

