An Giang: Bắt tạm giam nhóm thanh, thiếu niên chém người trọng thương

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 13 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng.”

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, 13 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thanh Sang, Lê Công Trí và Nguyễn Thành Thái cùng về tội “Cố ý gây thương tích;” Huỳnh Sơn Lâm, Phạm Đăng Khoa, Lê Khắc Huy, Lê Văn Đặng, Võ Gia Lạc, Đỗ Thị Cẩm Hiền, Nguyễn Văn Hữu Nhơn, Nguyễn Thành Hy, Trần Phước Lộc, Ngô Văn Khá về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Năm đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Trần Tú Như, Trần Văn Hoàng Em, N.T.K, Trần Vũ Tuyết Nhi và Hà Trung Tín cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Riêng L.H.A do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 26/7, Công an xã Vĩnh An (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của ông Phạm Văn Lòng (sinh năm 1967) về việc ông Phạm Văn Nhàn (sinh năm 1963, trú ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An) - anh ruột ông Lòng bị hàng chục thanh, thiếu niên lạ dùng dao chém trọng thương và dùng vỏ chai thủy tinh ném vào nhà. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe môtô tẩu thoát.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, chưa rõ nhân thân lai lịch, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an xã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 48 giờ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Vĩnh An xác định, mời về trụ sở 19 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn giữa L.H.A với H.H.C nên C. và A. hẹn đến khu vực gần cầu Mai Công Chánh (thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, A. rủ Hy rồi cả 2 rủ thêm Thái, Trí, Sang, Lâm, Khoa, Huy, Hiền, Nhơn, Đặng, Lạc, Khá, Như, Hoàng Em, Nhi, Tín, Kiên, Lộc cùng đi giải quyết mâu thuẫn với C., cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 26/7, nhóm A. mang theo 2 dao tự chế, một két vỏ chai nước ngọt thủy tinh, điều khiển 8 xe môtô đến điểm hẹn.

Đến nơi, do không gặp nhóm C. nên cả nhóm quay về đến nhà ông Phạm Văn Nhàn, cách đó một đoạn lấy cây sắt giàn giáo bên hông nhà ông Nhàn làm hung khí đợi đánh nhau với nhóm C.

Nghe tiếng động, ông Nhàn cùng người thân đi ra mắng nhóm A. Lúc này, Hy cùng đồng bọn lấy vỏ chai nước ngọt ném khiến mọi người bỏ chạy vào nhà trốn, còn ông Nhàn cầm cây sắt giàn giáo đánh nhóm A.

Trí lao đến vật ngã ông Nhàn xuống đường, Thái cầm dao xông vào chém ông Nhàn nhiều nhát gây thương tích, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Nhàn được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu, điều trị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định./.

Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng liên quan vụ giết người, gây rối tại Đan Phượng Bùi Tiến Hưng bị bắt để điều tra về hành vi giết người; Mai Tiến Đạt và 8 đối tượng còn lại bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.