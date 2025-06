Cà Mau: Khởi tố bốn đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vào nhà dân

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” do có liên quan đến vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn.

Các bị can gồm Trần Minh Thường (33 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây), Nguyễn Minh Đạt (28 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc), Trần Trung Tính (37 tuổi) và Tăng Phúc Lâm (cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc), huyện Trần Văn Thời.

Cả bốn bị can nêu trên đều có tiền án, tiền sự và thuộc diện theo dõi, quản lý của lực lượng công an.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định, vụ nổ súng bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân, mang tính bột phát, không có bị can nào giữ vai trò chủ mưu.

Vụ việc xảy ra trong trạng thái bột phát, thiếu kiểm soát, không có sự chuẩn bị tổ chức hay phân công vai trò cụ thể, tuy nhiên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự địa phương.

Tuy nhiên, sau khi gây án, các đối tượng đã ném khẩu súng xuống sông phi tang. Cơ quan điều tra chưa xác định được chủng loại súng, nhưng qua vật chứng thu giữ tại hiện trường, loại đạn được sử dụng là đạn quân dụng. Khẩu súng và đạn được các đối tượng mua qua mạng xã hội.

Ngay sau sự việc này, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng manh động, bảo đảm ổn định tình hình trong cộng đồng dân cư.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, vụ việc xảy ra lúc 17h50 ngày 25/4 tại ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Thời điểm này, anh P.V.E (29 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) bị một nhóm đối tượng từ xã Khánh Hải chém gây thương tích.

Sau sự việc, nhóm bạn của P.V.E là Thường, Đạt, Tính và Lâm đã mang theo súng đi tìm nhóm đối phương. Đến khoảng 18h33 cùng ngày, nghi ngờ nhóm này đang có mặt tại nhà ông T nên nhóm bốn người nêu trên đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhà.

Đến 19h10 cùng ngày, nhóm bốn người quay lại và tiếp tục nổ súng lần thứ hai. Rất may, cả hai lần nổ súng đều không gây thương vong về người.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong vụ nổ súng truy sát ở Cà Mau Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là nghi phạm trong vụ truy sát bằng súng, gây náo loạn khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn ở địa phương.