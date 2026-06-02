Huy động mọi nguồn lực để Cần Thơ đạt tăng trưởng hai con số

Chiều ngày 2/6, Thường trực Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành thành phố để bàn và triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành rà soát, tổng hợp đầy đủ các công trình dự án đã và đang triển khai từ các nguồn vốn công và tư để tính toán lại, khả năng giá trị sẽ còn tăng cao so với các số liệu đã báo cáo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đối với ngành nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo ngành cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu trong ngành nông nghiệp từ lúa sang cây ăn trái, hoặc vận động nông dân tận dụng các vùng đất còn bỏ hoang sang nuôi trồng thủy sản.

Chỉ đạo các xã tranh thủ cho thuê các vùng đất ven làng, bãi bồi thuộc nhà nước quản lý để cho các doanh nghiệp thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà không phải qua đấu giá.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các công trình, dự án dự kiến sẽ khởi công, khánh thành từ nay đến cuối năm, cả các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách để hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; trong đó tập trung các dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, các dự án nhà ở xã hội trong năm nay.

Bên cạnh, các đơn vị tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn để góp phần tạo ra giá trị tăng trưởng cho thành phố.

Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ cần tập trung thực hiện giải ngân vốn chi thường xuyên cho lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn trong và ngoài công lập. Tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh thu hút khách du lịch vào thành phố góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ.

Thành phố Cần Thơ quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án cũ còn tồn đọng để khởi động trở lại. Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các dự án mới sớm triển khai khởi công. Lãnh đạo các sở ngành thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thật cụ thể, chi tiết những lĩnh vực góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung cho thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã rà soát lại các kịch bản tăng trưởng, nguồn lực tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, bàn và triển khai các giải pháp thực hiện để thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, năm 2026 thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10,01% trở lên. Trong đó, Khu vực I phấn đấu đạt tăng trưởng 4,33%, Khu vực II được giao tăng trưởng 11,98%, đóng góp 3,4 điểm phần trăm; Khu vực III tăng 12,01%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố trên 10%.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng quý 1 năm 2026 chưa đạt kỳ vọng. GRDP toàn thành phố ước tăng 7,02% so với cùng kỳ, thấp hơn 2,5 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, thành phố sẽ tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thị trường, nguyên liệu, lao động và tín dụng; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tăng cường tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, năng lượng và khu công nghiệp nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng.

Đối với khu vực dịch vụ, thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch, logistics và thương mại điện tử; khai thác hiệu quả các dự án quy mô lớn như Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, Cảng và Trung tâm Logistics Mekong cùng nhiều dự án dịch vụ trọng điểm khác.

Thành phố cũng sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cả năm 4,33% đối với ngành nông nghiệp là rất khó. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp thành phố có 4 lĩnh vực có dư địa phát triển mà ngành đang cố gắng thực hiện và có khả năng sẽ đạt chỉ tiêu đề ra.

Đó là hiện nay ngành nông nghiệp thành phố đã thực hiện cơ giới hóa và dịch vụ đạt gần 100% nhưng đến nay thành phố chưa tính thành giá trị sản phẩm ở lĩnh vực này nên sắp tới ngành dự kiến sẽ tính thêm lĩnh vực này để tạo thêm giá trị gia tăng.

Bên cạnh, thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án 1 triệu ha vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích 104.000 ha. Đây là mô hình sản xuất tuần hoàn nên có thể tận dụng rơm, rạ, trấu, tạo ra giá trị tăng thêm rất lớn, góp phần tăng thêm trong ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ hiện còn có khoảng 3.000 ha lúa chất lượng không cao được người dân chuyển sang trồng cây ăn trái và năm nay là năm bắt đầu cho thu hoạch có thể tạo giá trị tăng thêm cho ngành nông nghiệp.

Lĩnh vực được ngành nông nghiệp đang nhắm đến phát triển để tăng giá trị là mở rộng diện tích nuôi thủy sản. Ngành nông nghiệp thành phố đang cố gắng khuyến khích người dân phát triển mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và cá chẽm từ những ao nuôi không có hiệu quả trước đây mà bà con còn treo ao…/.

