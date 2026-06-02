Xung đột Trung Đông đẩy lạm phát tại Eurozone và Iran lên cao chưa từng có

Các số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 2/6 cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông đang để lại những hệ lụy kinh tế sâu sắc trên toàn cầu.

Trong khi lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục tăng tốc do giá năng lượng leo thang, nền kinh tế Iran thậm chí đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng lên mức 3,2%, cao hơn mức 3% của tháng 4. Đây là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát tại khu vực này tăng, ngày càng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra.

Đáng chú ý, lạm phát lõi (loại bỏ biến động của giá năng lượng và thực phẩm) - chỉ số then chốt được ECB đặc biệt lưu tâm trước thềm cuộc họp chính sách ngày 11/6 tới - đã vọt lên 2,5% trong tháng 5 so với mức 2,2% của tháng trước đó. Con số này cũng vượt qua mọi dự báo trước đó của giới phân tích.

Do phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu, nền kinh tế EU rất nhạy cảm trước các biến động địa chính trị. Trong tháng 5, lạm phát năng lượng tiếp tục neo ở mức cao 10,9% (so với 10,8% của tháng 4); lạm phát trong ngành dịch vụ tăng mạnh từ 3% lên 3,5%.

Trước tình hình này, Ủy ban châu Âu đã phải điều chỉnh mạnh dự báo lạm phát của toàn khu vực Eurozone trong năm nay lên mức 3%, thay vì mức dự báo lạc quan 1,9% trước đó.

Trong khi đó, tại Iran, áp lực kinh tế mà người dân nước này phải gánh chịu thậm chí đã chạm mức đỉnh lịch sử.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Iran thừa nhận CPI của nước này trong tháng 5 đã tăng tới 77,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá cả của các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu hàng ngày như thuốc men, vé taxi, thuốc lá và cước phí liên lạc đã tăng tới 113,8%.

Các chuyên gia kinh tế độc lập tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Bamdad xác nhận, đây là tỷ lệ lạm phát phi mã nghiêm trọng nhất tại Iran kể từ năm 1942 - thời điểm quốc gia này bị tàn phá vì nạn đói và Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các cơ sở kinh doanh và ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran đã bị tàn phá nặng nề do các đợt không kích. Lệnh phong tỏa hàng hải từ Mỹ triệt hạ nguồn thu ngoại tệ cốt lõi từ xuất khẩu dầu thô. Đồng nội tệ rial mất giá trầm trọng, từ mức 32.000 rial đổi 1 USD vào năm 2015 nay được giao dịch ở mức trên 1,7 triệu rial đổi 1 USD.

Giới phân tích cảnh báo áp lực bão giá quá lớn có thể châm ngòi cho các làn sóng biểu tình mới vào cuối mùa Hè này nếu người dân bị đẩy vào tình cảnh không thể nuôi sống gia đình.

Nhà kinh tế học Saeed Leilaz nhận định lạm phát hằng năm tại Iran có thể sớm chạm ngưỡng 80%, trong khi "sức chịu đựng tối đa của xã hội Iran chỉ ở mức dưới 25%"./.

