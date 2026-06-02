Tầm quan trọng của đồng euro trên thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tăng

Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), có trụ sở tại Frankfurt (Đức), vai trò quốc tế của đồng tiền chung châu Âu (đồng euro) tiếp tục được cải thiện trong năm 2025 và củng cố vị trí là đồng tiền quan trọng thứ hai trên thế giới.

Trong năm 2025, việc phát hành nợ quốc tế bằng đồng euro đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu áp dụng đồng tiền chung, tăng khoảng 30% so với năm 2024. "Đồng euro cũng lần đầu tiên trở thành đồng tiền hàng đầu trên thị trường quốc tế về trái phiếu xanh và bền vững," ECB tuyên bố.

Hơn nữa, dòng vốn đầu tư danh mục nước ngoài vào khu vực đồng euro đang ở gần mức cao kỷ lục. Nhìn chung, tỷ trọng đồng euro trong một loạt các chỉ số sử dụng tiền tệ toàn cầu đã tăng lên khoảng 20%.

ECB đang hướng tới củng cố vai trò đồng euro mạnh mẽ hơn bên cạnh đồng USD với tư cách là đồng tiền hàng đầu thế giới, một phần để đáp trả các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

ECB hy vọng một đồng euro mạnh sẽ làm cho các khoản vay trong EU trở nên rẻ hơn. Hơn nữa, biến động tỷ giá hối đoái sẽ ít ảnh hưởng hơn, vì nhiều giao dịch được thực hiện bằng đồng euro, và châu Âu sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các lệnh trừng phạt.

Theo ECB, trong năm 2025, khoảng 57% dự trữ ngoại hối toàn cầu được nắm giữ bằng đồng USD, trong khi đồng euro chiếm 20%. Các chính sách quyết liệt và các đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump đã làm dấy lên nghi ngờ về sự thống trị của đồng USD khiến đồng tiền này tạm thời mất giá đáng kể.

Với sự thay đổi này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde tuyên bố tại Trường Hertie ở Berlin năm 2025, thời điểm dường như đã chín muồi để đồng euro đóng một vai trò quốc tế lớn hơn.

ECB cho biết, hiện có những dấu hiệu bất ổn trong hệ thống tài chính. Các ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng, và một số quốc gia đang thúc đẩy các hệ thống thanh toán thay thế.

Chủ tịch Lagarde cảnh báo rằng đồng euro có cơ hội gia tăng sức hấp dẫn toàn cầu nhưng các nhà hoạch định chính sách châu Âu phải tạo điều kiện cần thiết: “Để đồng euro phát triển thành một đồng tiền quốc tế toàn cầu thực sự, khu vực đồng euro phải tăng trưởng về quy mô và xây dựng các thị trường vốn sâu rộng và có tính thanh khoản hơn.”

Bà cũng ủng hộ việc phát hành nợ chung trong EU: “Các biện pháp bổ sung như tài trợ chung cho hàng hóa công cộng sẽ giúp tạo ra một nguồn nợ công an toàn và thanh khoản cao của EU.”

Theo báo cáo của ECB, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ lớn gấp gần ba lần thị trường nợ chính phủ chất lượng cao do EU phát hành. “Vì dự trữ ngoại hối thường bao gồm trái phiếu chính phủ và tiền gửi được xếp hạng cao, nên nguồn cung hạn chế các chứng khoán nợ như vậy trong khu vực đồng euro có thể hạn chế sự phát triển vai trò của đồng euro.”

Tuy nhiên, nợ chung của EU là một vấn đề nhạy cảm. Đức chỉ đồng ý trong những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19, hoặc để tài trợ cho Ukraine./.

