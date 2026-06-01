Đà Nẵng đón đầu dòng vốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng ghi nhận.

Năm 2024, thành phố lần đầu tiên vào top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và đến năm 2026 đã vươn lên vị trí 554 thế giới, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm.

Đà Nẵng đang đón đầu dòng vốn đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN.

Điểm đến của dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương năng động, có tư duy đổi mới và quyết tâm cao trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố không chỉ quan tâm đến hỗ trợ startup, mà còn đang từng bước định vị mình trong các lĩnh vực mới như fintech, AI, Web3, sandbox công nghệ và Trung tâm Tài chính quốc tế. Khởi nghiệp không còn là phong trào mà trở thành một cấu phần quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS) được xem là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn với sự có mặt của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư đến từ các quốc gia trên thế giới với tổng mức đầu tư lên đến 5 tỷ USD.

Sự kiện thu hút 62 dự án đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine tham dự gọi vốn trực tiếp đến các quỹ đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Tân, CEO Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mita Holdings, cho biết đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các startup hiện nay gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn và mời gọi các quỹ đầu tư. Bởi hệ thống quản trị của doanh nghiệp khởi nghiệp đòi hỏi phải đạt chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư rất lớn, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực tài chính để chuẩn hóa toàn bộ nền tảng ứng dụng công nghệ. Đưa sản phẩm và dự án đến với DAVAS là cơ hội để công ty kết nối sâu hơn với các quỹ đầu tư, đối tác, hệ sinh thái trong nước và quốc tế.

Trước làn sóng dịch chuyển dòng vốn và công nghệ toàn cầu, Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cánh cửa chiến lược kết nối dòng vốn đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN và Châu Á và từng bước định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, chia sẻ những sự kiện mang tầm quốc tế như Diễn đàn DAVAS, giúp các statup tiếp cận các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, trong quá trình trao đổi, kết nối, startup có cơ hội nhìn nhận, đánh giá mô hình kinh doanh, từ đó điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển và kết nối quốc tế.

Đà Nẵng được xem là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt. Không chỉ là thành phố du lịch mà Đà Nẵng còn hội tụ nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam tại khu vực miền Trung. Với các mô hình như: gọi vốn cộng đồng toàn cầu thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Qũy đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương kết nối với dòng vốn đầu tư toàn cầu sẽ giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến của dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Khu Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ đặt trụ sở ban đầu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Ruslan Rakymbay, Giám đốc đầu tư, Quỹ đầu tư Quest Ventures cho rằng, Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, mong muốn Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ xây dựng thành một hệ sinh thái đa dạng để tạo ra những chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc cho các startup. Việt Nam và Đà Nẵng đang ở thời điểm bắt đầu thu hút vốn cho đầu tư khởi nghiệp và có nhiều tiềm năng để tăng tốc. Do vậy, cần đưa ra những mô hình để phát triển cho 10 năm tới.

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp hợp tác đầu tư

Thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng về hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ, sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới, và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển. Đà Nẵng đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế Sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần “kiến tạo phát triển”, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố. Mong muốn các quỹ đầu tư quốc tế sẽ không chỉ đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội mà sẽ xem Đà Nẵng là nơi để cùng kiến tạo giá trị mới cho khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ tập trung phát triển các lĩnh vực chiến lược về công nghệ, Đà Nẵng cũng đang từng bước hình thành môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho cộng đồng startup, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch.

Nói về những chính sách ưu đãi dành cho starup và doanh nghiệp công nghệ, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã xây dựng và vận hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp với mức hỗ trợ tối đa cho một dự án là 1 tỷ đồng. Chính sách về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, chính sách miễn thuế tiếp tục được triển khai theo Nghị định 246 của Chính phủ, giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn lớn hơn. Với những ưu đãi này hy vọng Đà Nẵng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Để Đà Nẵng tăng tốc và bứt phá trong hoạt động thu hút đầu tư khởi nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ thành phố táo gỡ rào cản về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, tiến đến xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết, để hiện thực hóa chiến lược quốc gia về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung thúc đẩy một số định hướng lớn, trong đó Đà Nẵng được xem là hạt nhân để thực thi những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Việt Nam đang mở rộng các cơ chế linh hoạt như thị thực khởi nghiệp số và kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu. Chúng ta không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà quan trọng hơn là tri thức quản trị, kinh nghiệm vận hành và kết nối startup Việt vươn ra thế giới.

Có thể thấy đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang dần trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của Đà Nẵng. Thời gian tới, thành phố cũng xác định phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và năng lực kết nối toàn cầu thay cho mô hình tăng trưởng truyền thống./.

