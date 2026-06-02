UOB nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Theo thông tin từ Ngân hàng UOB (Singapore), ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế.

VIFC có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.

Việc nghiên cứu khả năng tham gia VIFC được UOB đưa ra trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng cho biết đang có kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến khởi công trong tháng 7/2026. Địa điểm đặt trụ sở nằm trong quy hoạch không gian Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

UOB hiện là ngân hàng Singapore duy nhất có ngân hàng con tại Việt Nam. Với tổng vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng (hơn 500 triệu đô la Singapore), UOB Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc tích hợp mảng ngân hàng bán lẻ của Citi Việt Nam vào UOB vào tháng 7/2025, UOB Việt Nam đã mở rộng đáng kể tệp khách hàng, gia tăng độ phủ và củng cố sự hiện diện trên thị trường.

Trong những năm gần đây, UOB cũng là một trong các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia kết nối các nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Theo số liệu do ngân hàng công bố, kể từ năm 2020, bộ phận tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của UOB đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 việc làm.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UOB cho biết, Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và là một trong những nền kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt nhất Đông Nam Á.

Theo ông, quá trình chuyển đổi kinh tế cùng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi kết nối khu vực đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Lãnh đạo UOB cũng khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cung cấp các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.

Việc một số định chế tài chính quốc tế bày tỏ sự quan tâm tới VIFC được xem là tín hiệu cho thấy sức hút của kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình hoạt động, cơ chế vận hành cũng như mức độ tham gia cụ thể của các tổ chức tài chính nước ngoài vẫn cần thêm thời gian để được làm rõ.

Chia sẻ tại một toạ đàm tổ chức gần đây, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cũng cho biết, có hơn 10 ngân hàng, định chế tài chính quốc tế có kế hoạch trở thành thành viên của VIFC.

Trong đó, có nhiều định chế tài chính uy tín như JPMorgan, Bank of America, Bank of China, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)… Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tham gia do vướng các điều kiện pháp lý, đặc biệt là quy định về xếp hạng tín nhiệm.

Theo quy định tại Nghị định số 329/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, các ngân hàng và định chế tài chính nước ngoài muốn được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành viên phải có kinh nghiệm hoạt động quốc tế và đáp ứng yêu cầu cao về xếp hạng tín nhiệm.

Cụ thể, tổ chức xin cấp phép phải có thứ hạng tín nhiệm từ mức AA- trở lên theo Standard & Poor's hoặc Fitch Ratings, hoặc từ mức Aa3 trở lên theo Moody's tại thời điểm gần nhất tính đến khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép. Đồng thời, triển vọng xếp hạng tín nhiệm phải ở mức ổn định trở lên.

Đại diện VIFC-HCMC cho biết, tiêu chí này tương đối cao so với mặt bằng chung của nhiều ngân hàng quốc tế hiện nay. Sau quá trình rà soát, hầu hết ngân hàng nước ngoài quan tâm đến VIFC hiện chưa đủ điều kiện tham gia. Vì vậy, các thành viên hiện diện chủ yếu vẫn là ngân hàng trong nước.

Để tháo gỡ vướng mắc này, một số chuyên gia tài chính đề xuất xem xét điều chỉnh các tiêu chí về xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng và định chế tài chính nước ngoài tham gia VIFC. Theo đó, trong giai đoạn đầu có thể áp dụng các yêu cầu linh hoạt hơn nhằm tăng sức hấp dẫn và thu hút các tổ chức tài chính quốc tế tham gia thị trường./.

