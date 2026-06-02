Giá vàng châu Á phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu giảm

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.517,73 USD/ounce vào lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ tăng 0,9% lên 4.547,8 USD/ounce.

Lê Minh
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá vàng tăng trong phiên chiều 2/6 tại châu Á, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, Israel và lực lượng Hezbollah nhất trí giảm giao tranh, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran giữa những tin tức trái chiều.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, ngày 1/6, Liban công bố thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel, làm giảm leo thang cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin nước này đang tạm dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, khi hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra "với tốc độ nhanh chóng," trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Về tình hình kinh tế, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này để đánh giá mức độ phục hồi của thị trường lao động, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về lạm phát do xung đột tại Trung Đông.

Các nhà cũng đang chú ý tới phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để đánh giá về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 76,41 USD/ounce, bạch kim tăng 1,8% lên 1.958,67 USD/ounce và palladium tăng 1,5% lên 1.382,33 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 2/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 155,5-157,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

