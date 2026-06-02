Giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 2/6, giá vàng trong nước giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ.

Hạnh Dung
Khách hàng giao dịch vàng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (2/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại tăng thêm 3 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh ngưỡng 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Phú Quý cũng niêm yết 154,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.481 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 142,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.141 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.088-26.398 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.136-26.398 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.118-26.398 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.398 đồng/USD (mua vào-bán ra) cùng tăng 4 đồng/USD./.

