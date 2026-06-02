Giá vàng ngày 2/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch 1/6 khi căng thẳng tại Trung Đông kéo theo lo ngại về lạm phát khiến thị trường kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 4.489,34 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,9%, xuống 4.506,30 USD/ounce.

Áp lực lên giá vàng gia tăng khi đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục tác động đến thị trường, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra nhanh chóng.

Diễn biến địa chính trị làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể gia tăng, từ đó buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao để kiểm soát giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự báo khoảng 54% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia tại American Gold Exchange, nhận định kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng khi tình hình địa chính trị và tác động từ giá năng lượng hạ nhiệt, nhà đầu tư sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố dài hạn hỗ trợ thị trường vàng.

Ông cũng dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua thêm vàng trong năm tới.

Cùng trong phiên giao dịch giá bạc giao ngay ổn định ở mức 75,26 USD/ounce, bạch kim tăng 0,7% lên 1.929,60 USD/ounce và palladium tăng 0,9% lên 1.366,44 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 2/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 2/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji:

