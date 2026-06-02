Cần Thơ cùng doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác nâng cao chuỗi giá trị nông sản

Sáng 2/6, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng đại diện các sở, ngành liên quan và các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Dawon Food Service (Hàn Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết bao tiêu và chế biến sâu nông sản.

Là trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ hiện đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và gần 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Thành phố sở hữu nhiều tiềm năng phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics và xuất khẩu nông sản.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Cần Thơ luôn xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ chiến lược nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Những năm qua, khu vực này không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò then chốt trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, tính đến cuối tháng 5/2026, toàn thành phố có 889 hợp tác xã; trong đó có 655 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chiếm khoảng 73%).

Các hợp tác xã đã bắt đầu chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bước đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khu vực kinh tế hợp tác rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ chế biến, hệ thống phân phối và thị trường quốc tế.

Qua sự hợp tác này, các hợp tác xã không chỉ có đầu ra ổn định mà còn được nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước lẫn toàn cầu.

“Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hợp tác xã, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Từ đó, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương,” bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh.

Về phía đối tác, Dawon Food Service là doanh nghiệp có 26 năm kinh nghiệm tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực: sản xuất thực phẩm, cung cấp suất ăn công nghiệp, sản xuất cơm hộp và phân phối nguyên liệu.

Ông Park Jong Wook, Giám đốc điều hành công ty cho biết, với mạng lưới lưu thông rộng lớn, doanh nghiệp sở hữu năng lực kết nối thị trường vô cùng ổn định.

Qua khảo sát, Dawon Food nhận thấy khu vực Vị Thanh, Vị Tân, Vị Thanh 1 là những địa phương giàu tiềm năng, sở hữu nguồn tài nguyên nông-thủy sản chất lượng cao cùng hệ thống hợp tác xã có năng lực tốt.

Do đó, công ty mong muốn xây dựng một mô hình hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào xu hướng phát triển kinh tế bền vững giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần Dawon Food Service đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy chế biến và hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm hợp tác xã trên địa bàn.

Theo ông Võ Minh Cảnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, mục tiêu cốt lõi của dự án là hỗ trợ người dân sản xuất nông sản thân thiện với môi trường thông qua hình thức ký kết bao tiêu.

Việc thúc đẩy công nghiệp hóa này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng cho nông-thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn giúp tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm tại địa phương.

Để hợp tác đạt hiệu quả bền vững, phía hợp tác xã sẽ đảm nhận quy trình nuôi trồng và sản xuất nông sản theo đúng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường Hàn Quốc.

Ngược lại, Dawon Food sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật chuyên sâu nhằm giúp nông dân chuẩn hóa quy trình canh tác ngay từ đầu; đồng thời chịu trách nhiệm thu mua, gia công, chế biến sâu và phân phối sản phẩm.

“Nguồn nguyên liệu sau khi thu mua sẽ được chế biến, gia công bài bản để xuất khẩu sang Hàn Quốc và thị trường quốc tế. Hiện tại, doanh thu của Dawon Food tại thị trường Hoa Kỳ đạt khoảng 15 triệu USD/năm. Thông qua dự án hợp tác chiến lược này, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô và nâng doanh thu toàn cầu lên gấp đôi trong thời gian tới,” ông Park Jong Wook chia sẻ./.

Tỉnh Ninh Bình tăng cường kết nối đầu tư, hợp tác với các đối tác Hàn Quốc Ninh Bình cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, hoạt động lâu dài, hiệu quả tại địa phương.

​

​