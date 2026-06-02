Giá dầu tại châu Á đảo chiều sau đợt tăng mạnh

Giá dầu giảm trong phiên chiều 2/6 tại châu Á, sau đợt tăng mạnh phiên trước đó, do thị trường vẫn thận trọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 53 xu Mỹ, tương đương 0,56%, xuống 94,45 USD/thùng vào lúc 13 giờ 49 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 56 xu, tương đương 0,61%, xuống 91,6 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 5% trong phiên trước đó, sau khi giảm hơn 16% trong tháng 5/2026 do hy vọng về một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và hy vọng sẽ có một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz trong tuần tới. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim trước đó đưa tin Iran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Cũng trong ngày 1/6, Liban tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel, động thái này sẽ đánh dấu một bước giảm leo thang hạn chế trong cuộc xung đột đã làm bùng phát cuộc chiến rộng lớn hơn với Iran.

Các giám đốc điều hành ngành vận tải biển tại cuộc họp tại Athens (Hy Lạp) ngày 1/6 khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Mỹ và Iran sẽ cần phải đưa ra các quy tắc rõ ràng cho phép các tàu thuyền tiếp tục hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt kỷ lục 5,6 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026, khi cuộc khủng hoảng Trung Đông đẩy nhu cầu dầu mỏ của nước này từ các nhà máy lọc dầu châu Á và châu Âu tăng cao.

Theo các thăm dò, dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến đã giảm khoảng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/5, tiếp tục đà giảm của tuần trước, trong khi lượng tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng cũng có khả năng giảm./.

​

​