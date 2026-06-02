Thêm khu công nghiệp hỗ trợ hiện đại hơn 2.800 tỷ đồng tại Hưng Yên

Ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Hòa Phát phối hợp tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp số 02 – Hưng Yên. Đây là khu công nghiệp thứ ba và là khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát phát triển tại Hưng Yên, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, tỉnh đã chủ động tổ chức rà soát và phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên được định hình quy hoạch phát triển thành 3 khu vực; trong đó, khu vực phía Bắc sẽ phát huy lợi thế vùng cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, tập trung phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao; Khu vực trung tâm là trung tâm chính trị, hành chính, đô thị gắn với việc phục dựng Phố Hiến xưa để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá và du lịch, dịch vụ; Khu vực phía Nam quy hoạch phát triển thành khu vực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy sớm hình thành Khu kinh tế tự do gắn với kinh tế biển. Ngoài ra, tỉnh tập trung quy hoạch để hình thành các trục giao thông kết nối đồng thời là trục động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp số 02 - Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành, xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến (nơi triển khai dự án) tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp văn minh, hiện đại, đúng quy định, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, khai thác theo đúng quy định.

Đối với chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu tập trung toàn bộ nguồn lực, nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, kinh doanh, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Quang Việt, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Hoà Phát, chủ đầu tư dự án cho biết, với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng khu công nghiệp, Tập đoàn Hòa Phát đã đầu tư thành công 2 Khu công nghiệp tại Hưng Yên là Khu công nghiệp Phố Nối A và Khu công nghiệp Yên Mỹ II, góp phần thu hút hàng trăm doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khu công nghiệp số 02 - Hưng Yên là Khu công nghiệp thứ 3 Tập đoàn Hòa Phát đầu tư tại địa phương với quy mô 296 ha; trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 235 ha nằm trên địa bàn xã Việt Tiến và xã Yên Mỹ, tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng.

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ hiện đại, tập trung thu hút các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn.

Khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, gồm trạm biến áp 110/22kV, công suất 2x63 MVA; hệ thống cấp nước sạch đấu nối hoàn chỉnh với công suất 20.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 7.000 m³/ngày đêm, có thể nâng công suất theo nhu cầu thực tế. Diện tích dành cho không gian cây xanh và mặt nước chiếm gần 14,2% tổng diện tích.

Theo ông Hoàng Quang Việt, với lợi thế vị trí chiến lược tại trung tâm vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc, kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, các cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong tương lai, Khu công nghiệp Số 2 – Hưng Yên kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng của các chuỗi cung ứng sản xuất hiện đại và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, ngoài 5 khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy hoạch 43 Khu công nghiệp; trong đó đã thành lập 23 khu công nghiệp, tổng diện tích trên 5.000 ha; tổng vốn đầu tư trên 36.000 tỷ đồng và 412 triệu USD, tiếp nhận trên 900 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy trên 51%./.

