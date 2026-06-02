Đồng Nai tăng tốc hoàn thiện khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm

Cầu Thủ Biên kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, tới đây đường Vành đai 4 sẽ nối với cầu này. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
Ngày 2/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai; phấn đấu từ nay đến cuối năm 2026 bàn giao hàng nghìn lô đất tái định cư cho người dân; góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai là chủ đầu tư 5 dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm; trong đó, Khu tái định cư Tam Phước (phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai) thi công đạt gần 40% khối lượng công việc, dự kiến cuối tháng 6 này sẽ hoàn thành gần 460 lô đất, cuối quý 3/2026 bàn giao tổng cộng khoảng 1.000 lô đất.

Dự án Khu tái định cư Phước Tân (diện tích gần 50 ha, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến cuối tháng 6 này bàn giao 150 lô đất, đến cuối năm 2026 bàn giao khoảng 1.000 lô đất.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đang triển khai các thủ tục để sớm khởi công xây dựng hạ tầng 3 khu tái định cư trên địa bàn thành phố; trong đó, Khu tái định cư Dầu Giây (phường Dầu Giây) đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; Khu tái định cư Bàu Sen (phường Xuân Lập) đang thực hiện thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đề xuất chủ trương đầu tư; Khu tái định cư Xuân Hòa (xã Xuân Hòa) đang rà soát hiện trạng khu đất, cập nhật các nội dung phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư.

Ông Bùi Hoàng Nghĩa, đại diện nhà thầu thi công Khu tái định cư Tam Phước, cho biết Khu tái định cư Tam Phước diện tích hơn 30 ha, có thể bố trí gần 1.300 lô đất ở liền kề. Hiện, nhà thầu đang huy động gần 200 nhân lực, máy móc, phương tiện đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường, hệ thống thoát nước, phấn đấu hoàn thành xây dựng khu tái định cư trong năm 2026.

Theo chính quyền các xã, phường tại thành phố Đồng Nai như: Xuân Quế, Bình Minh, Long Thành, hiện địa phương đã quy hoạch và đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, từ năm 2026-2030, Đồng Nai có kế hoạch triển khai hàng trăm dự án; trong đó, có nhiều dự án giao thông lớn, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ như: đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt đô thị sân bay Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh, xây mới, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (đường 770B, đường 769).

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ xây dựng hơn 70 khu tái định cư, mỗi khu có diện tích từ 20-50ha, trung bình mỗi lô đất diện tích 100 m2.

Các khu tái định cư sẽ có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, chợ, tạo điều kiện để người dân được hưởng các tiện ích tốt hơn nơi ở cũ./.

(TTXVN/Vietnam+)
