Phú Thọ thử nghiệm thành công giống lúa mới cho năng suất vượt trội

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ và Viện Cây lương thực, Cây thực phẩm vừa xây dựng thành công mô hình thử nghiệm giống lúa chất lượng cao BT7KBL-02 trong vụ Xuân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mô hình đã giúp bổ sung thêm giống lúa hàng hóa có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu nhiều loại sâu bệnh cho địa phương.

Mô hình “ thử nghiệm giống lúa chất lượng cao, kháng bệnh bạc lá BT7KBL-02 phục vụ sản xuất lúa gạo hàng hóa tại Phú Thọ” được triển khai từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2026, với diện tích 30 ha tại các xã Đào Xá, Tam Nông và Thọ Văn.

Mục tiêu của mô hình nhằm tuyển chọn, phát triển giống lúa chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh bạc lá, thích ứng với điều kiện sản xuất thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Theo đánh giá của đơn vị triển khai, trong vụ Xuân năm 2026, giống lúa BT7KBL-02 sinh trưởng và phát triển ổn định, thời gian sinh trưởng từ 120 - 125 ngày trong vụ Xuân.

Cây lúa khỏe, dạng hình gọn, chiều cao trung bình từ 103 - 110 cm, khả năng chống đổ tốt. Dù điều kiện thời tiết vụ Xuân diễn biến bất lợi với các đợt khô hạn, thiếu nước, sau đó xuất hiện mưa lớn kéo dài và độ ẩm cao, giống lúa này vẫn thích nghi tốt, sinh trưởng ổn định.

Đáng chú ý, bệnh bạc lá, đối tượng gây hại phổ biến trên cây lúa gần như không ảnh hưởng đến diện tích mô hình. Bên cạnh đó, giống BT7KBL-02 còn thể hiện khả năng chống chịu khá tốt với nhiều loại sâu bệnh hại chính như: đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá, sâu đục thân và rầy nâu.

Kết quả theo dõi cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của giống đều đạt mức khả quan. Số bông hữu hiệu đạt từ 230 - 250 bông/m², số hạt trên bông từ 175 - 185 hạt, tỷ lệ lép thấp chỉ khoảng 1 - 2%. Năng suất dự kiến đạt từ 200 - 230 kg/sào, cao hơn giống đối chứng BT7 từ 5 - 10%.

Ngoài ưu thế về khả năng chống chịu sâu bệnh và năng suất, BT7KBL-02 còn được đánh giá cao về chất lượng gạo. Hạt gạo nhỏ, tỷ lệ gạo nguyên đạt trên 77%, hàm lượng amylose thấp; cơm mềm, thơm, vị ngon, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị trường gạo chất lượng cao hiện nay.

Nhiều hộ nông dân tham gia mô hình cho biết, giống lúa mới có khả năng thích nghi tốt, dễ chăm sóc, chi phí phòng trừ sâu bệnh giảm so với các giống truyền thống.

Các hộ đều đánh giá đây là giống lúa triển vọng, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất lúa chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Thiên Thành, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, giống lúa BT7KBL-02 đã được chọn tạo bằng công nghệ chỉ thị phân tử, tích hợp gen kháng bệnh bạc lá và gen thơm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao.

Việc triển khai thành công mô hình tại ba địa phương với các tiểu vùng sinh thái và điều kiện canh tác khác nhau đã giúp đơn vị có cơ sở đánh giá toàn diện hơn về khả năng thích nghi, sinh trưởng và chống chịu sâu bệnh của giống BT7KBL-02 trong điều kiện thực tiễn.

Trong quá trình triển khai, đơn vị thực hiện đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi, điều chỉnh và hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp với từng vùng sản xuất, qua đó phát huy tối đa tiềm năng năng suất và chất lượng của giống lúa.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đề xuất tiếp tục mở rộng mô hình trong các vụ sản xuất tiếp theo nhằm tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của giống ở nhiều điều kiện canh tác khác nhau.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đưa giống lúa BT7KBL-02 vào cơ cấu sản xuất đại trà góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo và gia tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

