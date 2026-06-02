Xuất khẩu qua Amazon, cơ hội đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu

Không chỉ là kênh bán hàng trực tuyến, Amazon đang trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu, từng bước chuyển đổi từ vai trò gia công, sản xuất sang xây dựng thương hiệu quốc tế.

Tại Hội nghị Xuất khẩu qua Thương mại điện tử 2026 với chủ đề "Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu" do Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức ngày 2/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết, thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội lớn để hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và khẳng định thương hiệu trên thế giới.

Sau 4 năm kinh doanh mặt hàng thời trang trên Amazon, bà Nguyễn Huỳnh Anh Thi, đại diện thương hiệu Gloxo cho biết, doanh số bán hàng duy trì tăng trưởng ổn định nhờ chú trọng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Theo bà Thi, các chính sách của Amazon đặt khách hàng làm trung tâm, đòi hỏi nhà bán hàng phải cam kết nghiêm ngặt về chất lượng, mẫu mã, thời gian giao hàng và dịch vụ hậu mãi.

"Muốn phát triển bền vững trên Amazon, doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ và liên tục cập nhật xu hướng tiêu dùng. Thách thức lớn nhất là tìm được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và duy trì sức cạnh tranh lâu dài," bà Thi chia sẻ.

Ở lĩnh vực mỹ phẩm, anh Vũ Hoàng Giang, vận hành thương hiệu Calla Beauty đánh giá, Amazon là kênh bán hàng quốc tế hiệu quả, song việc quản lý tồn kho và logistics là điểm khác biệt so với nhiều nền tảng thương mại khác.

Theo anh Giang, hàng hóa thường mất khoảng 60 ngày vận chuyển đến thị trường đích nên doanh nghiệp phải tính toán kỹ lượng hàng lưu kho để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí hoặc hàng hết hạn sử dụng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu truyền thống đang xem Amazon như công cụ xây dựng thương hiệu toàn cầu. Đại diện một doanh nghiệp hiện xuất khẩu sản phẩm gỗ và thực phẩm chế biến sang Mỹ, Đức, Australia và Nhật Bản cho biết việc tham gia Amazon không đơn thuần nhằm gia tăng doanh số mà hướng đến quảng bá thương hiệu Việt trực tiếp tới người tiêu dùng quốc tế. Theo đó, doanh nghiệp kỳ vọng, thông qua nền tảng này, khách hàng quốc tế sẽ biết đến thương hiệu sản phẩm, từ đó mở rộng uy tín và độ nhận diện trên toàn cầu.

Theo bà Đỗ Lan Hương, đại diện Công ty Printway chuyên sản xuất sản phẩm quà tặng, sản phẩm trang trí, ngành này đang có tốc độ tăng trưởng rất lớn trên Amazon. Sau khoảng 4 năm tham gia chuỗi cung ứng cho các cửa hàng bán hàng trên nền tảng này, doanh nghiệp nhận thấy người tiêu dùng quốc tế ngày càng ưa chuộng các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Để nắm bắt cơ hội, công ty đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm, tập trung vào các yếu tố cá nhân hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ - một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Quà tặng cá nhân đang nổi lên như một ngành giàu tiềm năng tăng trưởng trên Amazon. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ở lĩnh vực nông sản, bà Trịnh Ngọc Liên, đại diện Công ty Nông sản Đông Hải đánh giá, Amazon là kênh bán hàng tiềm năng giúp nông sản Việt tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, giấy phép và năng lực cung ứng.

"Trước đây chúng tôi chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu để đối tác xây dựng thương hiệu. Nếu bán trực tiếp trên Amazon, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu Việt Nam tới người tiêu dùng quốc tế. Điều đó đòi hỏi sản phẩm phải được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu," bà Liên nhận định.

Theo Amazon Global Selling Việt Nam, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam. Nghiên cứu mới nhất của Access Partnership (công ty tư vấn toàn cầu hàng đầu chuyên về các vấn đề công nghệ và chính sách công) đối với 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nội thất và thời trang cho thấy, 93% doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu qua thương mại điện tử là yếu tố then chốt cho tăng trưởng tương lai, trong khi 96% cho rằng kênh này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho rằng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ phụ thuộc vào quy mô sản xuất mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu và tạo ra các sản phẩm khác biệt.

“Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đang chuyển đổi từ vai trò sản xuất truyền thống sang đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp cận trực tiếp với khách hàng trên toàn cầu. Amazon sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo, hệ thống logistics và các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh quốc tế, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử hàng đầu khu vực,” ông Larry Hu cho biết.

Đại diện Amazon Global Selling cũng cho rằng, quà tặng cá nhân đang nổi lên như một ngành giàu tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi thế mạnh của Việt Nam trong thiết kế, tùy biến sản phẩm và sản xuất linh hoạt. Trải rộng từ thời trang, đồ gia dụng đến các sản phẩm làm đẹp và phong cách sống, ngành hàng này đáp ứng xu hướng ngày càng gia tăng của người tiêu dùng toàn cầu đối với các sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và giá trị cảm xúc.

Việc tập trung hỗ trợ các nhà bán hàng tập trung vào những ngành hàng lợi thế sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số và tăng hiện diện của sản phẩm Việt Nam trên toàn cầu.

Tại hội nghị, Amazon cũng giới thiệu trải nghiệm bán hàng thế hệ mới, tích hợp các công cụ AI hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, phát triển sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động bán hàng và nhiều giải pháp logistics và chuỗi cung ứng để đơn giản hóa hoạt động xuất khẩu xuyên biên giới.

Các chuyên gia nhận định, với lợi thế sản xuất, nguồn nguyên liệu phong phú cùng sự phát triển nhanh của thương mại số, Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á. Thông qua các nền tảng như Amazon, hàng Việt không chỉ gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn từng bước xây dựng những thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu./.

