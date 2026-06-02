Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với một số mặt hàng kim loại nhập khẩu

Ngày 1/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh thuế quan áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 (Trade Expansion Act) đối với một số mặt hàng nhôm, thép và đồng nhập khẩu.

Theo tài liệu của Nhà Trắng, sắc lệnh mới điều chỉnh mức thuế từ 25% xuống 15% đối với thiết bị nông nghiệp, bao gồm máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch và một số loại thiết bị khác.

Sắc lệnh cũng mở rộng danh mục thiết bị công nghiệp đang chịu thuế suất 15%, bổ sung các loại thiết bị công nghiệp di động như máy ủi và xe nâng.

Ngoài ra, Mỹ hạ ngưỡng để sản phẩm nhập khẩu được coi là làm “hoàn toàn” từ nhôm, thép hoặc đồng của Mỹ từ 95% xuống 85%, qua đó nới lỏng yêu cầu được đưa ra trong sắc lệnh thuế quan ngày 2/4 đối với thép, nhôm và đồng.

Bên cạnh đó, sắc lệnh khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng nhiều thép và nhôm của Mỹ hơn bằng cách cho phép hưởng mức thuế suất 10% nếu thiết bị vốn của họ có ít nhất 85% khối lượng thép hoặc nhôm được nấu chảy và đúc, hoặc luyện kim và đúc tại Mỹ.

Theo Nhà Trắng, các điều chỉnh trên sẽ có hiệu lực từ ngày 8/6 và được duy trì đến hết ngày 31/12/2027.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2018, Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 để áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Sau khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông đã sửa đổi các mức thuế đối với thép và nhôm do chính quyền tiền nhiệm áp dụng, đồng thời bổ sung thuế đối với đồng nhập khẩu./.

