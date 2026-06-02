Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu công nghệ

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 2/6, với chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 8.800 điểm, nhờ động lực từ các cổ phiếu công nghệ, trong khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông.

Thị trường Hàn Quốc đã đảo chiều đà giảm điểm phiên sáng, với chỉ số Kospi chốt phiên ở mức cao kỷ lục mới 8.801,49 điểm, khi giá cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng điểm nhờ sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đầu là nhà sản xuất chip Samsung Electronics.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,5%, lên 26.038,32 điểm, nhờ giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Tencent tăng hơn 10%, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4%, lên 4.075,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3%, xuống 66.734,24 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 cho biết ông đã thuyết phục thành công Israel và Hezbollah hạ nhiệt căng thẳng, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý không điều quân vào phía Nam thủ đô Beirut, trong khi nhóm vũ trang ở Liban cũng cam kết chấm dứt các cuộc tấn công.

Cũng trong ngày 1/6, ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và hy vọng sẽ có một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz trong tuần tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim trước đó đưa tin Iran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, khi Israel tiếp tục tấn công Liban.Các nhà phân tích Jason Pride và Michael Reynolds tại công ty quản lý tài sản Glenmede cho rằng triển vọng đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn còn chưa chắc chắn, khi các cuộc tấn công gần đây và những tuyên bố trái chiều từ cả hai phía cho thấy các chi tiết quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

Các nhà giao dịch cũng đang chờ số liệu việc làm của Mỹ được công bố ngày 5/6 để đánh giá tình hình nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao gây thêm áp lực lạm phát.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 2/6 chỉ số VN-Index giảm 18,07 điểm (0,98%) xuống 1.826,47 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 9,61 điểm (3,15%) lên 314,79 điểm./.

