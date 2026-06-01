VN-Index giảm gần 19 điểm trong phiên đầu tháng 6, thanh khoản thấp

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 6 với diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm gần 19 điểm, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, VN-Index dừng ở mức 1.844,54 điểm, giảm 18,95 điểm, tương đương 1,02%. VN30-Index giảm 7,35 điểm xuống 1.989,71 điểm.

Dù số lượng cổ phiếu tăng giá trên HoSE vẫn nhỉnh hơn với 165 mã tăng so với 133 mã giảm, chỉ số chính vẫn chịu áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu họ Vingroup.

Trong phiên, VN-Index tăng điểm trong khoảng một giờ giao dịch đầu tiên trước khi lực bán gia tăng và chiếm ưu thế. VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 10,33 điểm của chỉ số, tiếp đến là VHM với 3,44 điểm. Các mã VRE và VPL cũng lần lượt khiến VN-Index mất 0,5 điểm và 0,49 điểm.

Bên cạnh đó, GAS, BSR, MCH, MSB, TCB và CTG cũng góp phần kéo giảm thị trường. Ở chiều ngược lại, MWG, FPT, GEE, VCB, VND, MBB và PGV là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho chỉ số.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều tháng gần đây. Riêng trong buổi sáng, giá trị khớp lệnh trên sàn này chưa tới 6.000 tỷ đồng. VHM dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch với hơn 700 tỷ đồng, tiếp theo là VIX với hơn 656 tỷ đồng và SHB gần 600 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khi mua vào hơn 1.025 tỷ đồng nhưng bán ra gần 1.671 tỷ đồng. Áp lực bán ròng kéo dài được xem là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền trong nước trở nên thận trọng hơn.

Chỉ riêng trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 19.400 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay giá trị bán ròng khoảng 60.000 tỷ đồng.

Dù thị trường chung suy yếu, dòng tiền vẫn tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhiều mã như BKG, BFC, TSC, ST8, FIT, HQC và TTF đồng loạt tăng kịch trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng mạnh 10,24 điểm lên 305,18 điểm, tương đương 3,47%; HNX30-Index tăng 0,27% lên 523,58 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch chưa đến 1.000 tỷ đồng.

Theo giới phân tích, việc VN-Index nhiều lần tiếp cận vùng đỉnh lịch sử nhưng chưa thể bứt phá thành công đã khiến nhà đầu tư hạn chế mua đuổi và chuyển sang trạng thái quan sát.

Bên cạnh đó, xu hướng bán ròng của khối ngoại, dòng vốn toàn cầu dịch chuyển sang các thị trường hưởng lợi từ làn sóng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, cùng những bất định liên quan đến lãi suất và kinh tế thế giới cũng khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Một yếu tố khác tác động đến thị trường là mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại, trong khi dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường đã lên mức cao kỷ lục khoảng 405.000 tỷ đồng vào cuối quý 1/2026.

Điều này khiến một bộ phận dòng tiền chuyển sang kênh tiền gửi ngân hàng, đồng thời làm gia tăng rủi ro nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang trong giai đoạn kiểm định động lực quanh vùng 1.850-1.870 điểm. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng mốc 1.850 điểm đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Thị trường có thể tiếp tục diễn biến giằng co, tích lũy quanh vùng điểm này trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới./.

