Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ Nvidia

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới trong sắc xanh khi các chỉ số chính tiếp tục lập mức cao kỷ lục, nhờ lực đẩy mạnh từ nhóm công nghệ, đặc biệt là Nvidia.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, chỉ số Dow Jones tăng 0,09% lên 51.078,88 điểm; S&P 500 tăng 0,26% lên 7.599,96 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 27.086,81 điểm.

Tâm điểm của thị trường là Nvidia khi cổ phiếu của hãng tăng hơn 6% sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang ra mắt “RTX Spark” - siêu chip mới dựa trên nền tảng Arm, được thiết kế để vận hành trực tiếp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy tính cá nhân.

Thông tin này đã tạo hiệu ứng tích cực trên toàn ngành công nghệ khi nhà đầu tư kỳ vọng AI sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường máy tính.

Tác động từ Nvidia nhanh chóng lan sang các doanh nghiệp liên quan khi cổ phiếu Dell Technologies và HP lần lượt tăng 10,7% và 8,51%, trong khi cổ phiếu Intel giảm hơn 4%.

Xét theo các nhóm ngành trong S&P 500, cổ phiếu công nghệ và năng lượng tăng mạnh nhất, trong khi tiện ích và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm sâu nhất.

Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 5/6. Các chuyên gia Phố Wall nhận định dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của thị trường lao động và có thể ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 1/6 chỉ số VN-Index giảm 18,95 điểm (1,02%) xuống 1.844,54 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 10,24 điểm (3,47%) lên 305,18 điểm./.

Nvidia ra mắt chip dành cho laptop chạy Windows trong kỷ nguyên AI Theo Nvidia, các mẫu máy tính xách tay và máy tính để bàn sử dụng chip RTX Spark, do các hãng như Dell và Lenovo sản xuất, sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Thu năm nay.