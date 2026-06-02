Samsung Electronics vươn lên vị trí thứ 9 thế giới về giá trị vốn hóa thị trường

Hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) ngày 2/6 đã vượt qua Tesla và Meta Platforms để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn thứ 9 thế giới, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu trong bối cảnh ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục bùng nổ.

Theo dữ liệu của CompaniesMarketCap, tính đến khoảng 15 giờ 11 phút ngày 2/6, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã đạt 1.580 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu tăng 4,58% trong phiên giao dịch cùng ngày.

Mức tăng này giúp nhà sản xuất chip lớn nhất Hàn Quốc vượt qua Tesla với giá trị vốn hóa 1.560 tỷ USD và Meta Platforms với 1.520 tỷ USD. Nhờ đó, Samsung Electronics tăng hai bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, từ vị trí thứ 11 lên thứ 9.

Việc Samsung Electronics vươn lên vị trí thứ 9 đã đẩy Tesla và Meta Platforms lần lượt xuống các vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Các nhà quan sát thị trường nhận định Samsung Electronics có thể tiếp tục cải thiện thứ hạng nếu đà tăng giá cổ phiếu hiện nay được duy trì, trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm và công nghệ liên quan đến AI tiếp tục tăng mạnh.

Hiện Nvidia vẫn là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới với 5.430 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo thuộc về Alphabet với 4.510 tỷ USD, Apple với 4.500 tỷ USD, Microsoft với 3.420 tỷ USD và Amazon với 2.810 tỷ USD.

Đứng thứ 6 là TSMC với vốn hóa 2.260 tỷ USD, tiếp theo là Broadcom với 2.180 tỷ USD và Saudi Aramco với 1.760 tỷ USD.

Trong khi đó, một doanh nghiệp chip lớn khác của Hàn Quốc là SK hynix đã giảm một bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu sau khi giá cổ phiếu giảm 2,62% trong phiên giao dịch ngày 2/6. Với vốn hóa thị trường 1.100 tỷ USD, SK hynix hiện đứng thứ 13 thế giới./.

Lợi nhuận quý 1 của "gã khổng lồ" Samsung Electronics tăng hơn 750% Lợi nhuận hoạt động trong quý 1/2026 của Samsung Electronics ước đạt 57.200 tỷ won (khoảng 38 tỷ USD), tăng 755% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 tỷ won.

​