Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 29/5, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ còn 357,1 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Lượng dầu được rút ra từ kho dự trữ hàng tuần nhìn chung tương đương với tốc độ của vài tuần trước đó.

Trong khi đó, ngày 1/6, chính phủ New Zealand thông báo 2 lô hàng dầu diesel dự trữ bổ sung đầu tiên của nước này đang được vận chuyển và dự báo lô thứ nhất sẽ đến Northland từ ngày 16-18/6, và lô thứ hai vào đầu tháng 7.

Thông báo cho biết 2 lô hàng sẽ cung cấp đủ lượng dầu diesel cho khoảng 9 ngày tiêu thụ thông thường trong nước. Dầu diesel sẽ được lưu trữ tại Marsden Point, nơi hai bể chứa dầu thô cũ đang được tân trang lại để cung cấp khoảng 93 triệu lít dung tích lưu trữ.

Nguồn dự trữ này sẽ do chính phủ kiểm soát và "sẽ không được tính vào nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của các công ty nhiên liệu."

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết nguồn dự trữ bổ sung này sẽ "tăng cường an ninh và khả năng phục hồi nhiên liệu.”

Philippines cũng đang có kế hoạch xây dựng kho dự trữ dầu mỏ của chính phủ nhằm phòng chống những cú sốc tương tự trong tương lai.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin ngày 1/6 kho dự trữ quốc gia do chính phủ điều hành sẽ nhằm mục đích bổ sung ít nhất lượng dự trữ sản phẩm dầu mỏ đủ dùng trong 30 ngày vào mức dự trữ 30-60 ngày mà chính phủ quy định cho các công ty dầu khí trong nước.

Bà Garin cho biết kho dự trữ có một bể chứa duy nhất có sức chứa 500.000 thùng dầu - tương đương với lượng tiêu thụ dầu hàng ngày của cả nước. Theo đó, việc xây dựng sẽ đòi hỏi một "khoản đầu tư khổng lồ" lên tới 5 tỷ peso (81 triệu USD).

Các nguồn tài trợ cho dự án này dự kiến là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines và quỹ đầu tư quốc gia Maharlika Investment Corp./.

Hàn Quốc cân nhắc kỹ việc xả kho dầu dự trữ chiến lược Hiện chính phủ Hàn Quốc chưa nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải giải phóng dầu dự trữ nhờ những nỗ lực bảo đảm nguồn cung thay thế cũng như cơ chế hoán đổi dầu thô với các doanh nghiệp tư nhân.